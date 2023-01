Con los brazos enyesados, la pelvis fracturada y consigna policial, escapó del Hospital Central

El 14 de enero el hombre ingresó al Hospital Central y quedó internado en el 3º piso, en el sector de traumatología, tras sufrir fracturas en sus dos brazos y una aparente lesión en su pelvis.

Las heridas habrían sido causadas cuando se cayó del techo de una casa donde habría intentado cometer un robo, en Guaymallén. Por ser sospechoso de un delito, estaba internado con custodia policial las 24 horas.

escapo enyesado del hospital central.jpg El hombre de 36 años no estaba esposado debido a las fracturas que tenía en ambos brazos.

Según se pudo saber, el policía que debía vigilarlo dijo que a las 14.10 del domingo fue al baño, luego de casi cuatro horas de estar a cargo de la custodia del sospechoso. Cuando regresó, se dio cuenta que el hombre no estaba en su cama, y alertó al personal de seguridad del Central.

Detalló que el sospechoso de cometer un delito no estaba esposado por estar enyesado en sus dos brazos, además de tener una lesión en su pelvis, lo que hacía pensar que no podía caminar bien. Pero al parecer, esto no fue un impedimento.

Captado por las cámaras de seguridad

Cuando revisaron el nosocomio y no lo encontraron, apelaron a mirar las grabaciones de las cámaras para ver si había salido. Y así fue. A pesar de las heridas que tenía y los dos yesos en sus brazos, cuando personal de seguridad lo vio deambulando por la planta baja le preguntaron hacia dónde iba.

El sospechoso solo expresó que había ido a una consulta oftalmológica, salió por la puerta principal sin ningún problema, y se fue. Poco después, lo vieron cuando cruzó la Costanera hacia calle Saavedra, de Guaymallén, donde le perdieron el rastro.

covid en mendoza hospital central (11).jpeg El sospechoso de un delito que estaba internado, escapó por la puerta principal sin ningún problema. Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

La Policía inmediatamente fue a los domicilios donde solía vivir el hombre, pero no lo encontraron. Días después, fue recapturado y quedó detenido en la Comisaría 9, a disposición de la Oficina Fiscal Nº 9, mientras se resuelve su situación procesal.

El hombre tiene antecedentes hace más de 15 años por amenazas, desobediencia a la policía, robos, lesiones agravadas, violencia de género, amenazas y violación de domicilio, entre otros hechos. Tuvo varias entradas y salidas del penal luego de cumplir condenas cortas que no superaban los dos meses.

Policía complicado

Por otro lado, el efectivo que estaba a cargo de custodiarlo y evitar que escapara, es investigado por la Inspección General de Seguridad, quien tomó intervención ni bien se enteraron del hecho.

Por esto, iniciaron un sumario administrativo para determinar la responsabilidad del policía, el cual se fue al baño y dejó solo al sospechoso, sin siquiera colocarle las esposas, por lo que podría ser sancionado.

policias policia de mendoza control policial (16).jpeg Imagen ilustrativa Foto: Martín Pravata

Se trata de un Auxiliar que es policía desde agosto del 2008 y se desempeña en la Subcomisaría Conde, en Guaymallén. Por ahora solo es investigado y continúa con su trabajo habitual, mientras se avanza con el sumario administrativo.

Por otro lado, el Hospital Central se desligó de toda responsabilidad, ya que el personal de seguridad no está a cargo de los detenidos ni de sus custodios, por lo que no estaba al tanto, ni tenía por qué estarlo, sobre la situación del hombre escapista.

