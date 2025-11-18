El pasado lunes 17 de noviembre 5 sanjuaninos desaparecieron en la playa Cuatro Esquinas, ubicada en la comuna La Serena de Chile. Con el correr de las horas, un grupo de rescatistas pudo encontrar a 4 de ellos. Todavía se espera la aparición con vida de un joven de 17 años. Los argentinos, de entre 12 y 22 años, ingresaron al mar y comenzaron a ser arrastrados por la marea.
Cómo es la playa de Cuatro Esquinas, el lugar de La Serena donde desaparecieron los adolescentes argentinos
Una serie de particularidades convierte a esta playa de La Serena en una de las más peligrosas para nadar en Chile
¿Cómo es la playa Cuatro Esquinas en La Serena?
Esta playa chilena contiene bandera roja de manera permanente, no tiene servicio de salvavidas todo el año y además siempre hay fuertes corrientes.
El Capitán de Puerto Daniel Sarzosa aseguró "en nuestro país, el plan de protección para playas y balnearios comienza el 15 de diciembre", y esto significa que al momento del incidente "no se encontraba el salvavidas en el lugar".
Como contracara, esta playa chilena recibe reseñas en internet como un destino muy valorado por sus atardeceres y por su ambiente tranquilo. Además, algunos turistas aseguran que es muy importante tener precaución al meterse al mar, ya que "la playa tiene cambios abruptos de marea".
¿Cómo continúa el operativo de búsqueda del turista sanjuanino?
"Nos encontramos desplegando gente desde Playa Blanca, que es aproximadamente 2 km más al norte, hasta la caleta de Peñuelas que queda específicamente 3 km", explicó el Capitán Sarzosa.
Lamentablemente, las condiciones meteorológicas han complicado las labores de rescate. Las autoridades confirmaron que al momento del incidente había un alerta especial de viento sur, el cual siempre está combinado con el oleaje característico del sector, crea corrientes de resaca que pueden arrastrar incluso a nadadores experimentados.
¿Quién es el joven argentino que continúa desaparecido?
La información revelada por fuentes del caso dan cuenta que la identidad del joven desaparecido en las costas de La Serena, en Chile, es Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años. El adolescente estaba radicado con su familia en Chile desde hace algunos años.
La serena: cámara de la playa en vivo