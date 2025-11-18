Cómo es la playa de Cuatro Esquinas, el lugar de La Serena donde desaparecieron los adolescentes argentinos

Como contracara, esta playa chilena recibe reseñas en internet como un destino muy valorado por sus atardeceres y por su ambiente tranquilo. Además, algunos turistas aseguran que es muy importante tener precaución al meterse al mar, ya que "la playa tiene cambios abruptos de marea".

¿Cómo continúa el operativo de búsqueda del turista sanjuanino?

"Nos encontramos desplegando gente desde Playa Blanca, que es aproximadamente 2 km más al norte, hasta la caleta de Peñuelas que queda específicamente 3 km", explicó el Capitán Sarzosa.

Lamentablemente, las condiciones meteorológicas han complicado las labores de rescate. Las autoridades confirmaron que al momento del incidente había un alerta especial de viento sur, el cual siempre está combinado con el oleaje característico del sector, crea corrientes de resaca que pueden arrastrar incluso a nadadores experimentados.

Embed - El operativo de rescate de argentinos en la playa de La Serena en Chile

¿Quién es el joven argentino que continúa desaparecido?

La información revelada por fuentes del caso dan cuenta que la identidad del joven desaparecido en las costas de La Serena, en Chile, es Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años. El adolescente estaba radicado con su familia en Chile desde hace algunos años.

La serena: cámara de la playa en vivo