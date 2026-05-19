El hallazgo de una mujer muerta dentro de un domicilio ubicado en Junín comenzó a ser investigado por las autoridades policiales y judiciales. Debido a las circunstancias del hecho, se aplicó el protocolo de violencia de género ante la sospecha de que se trata de un femicidio.
Aplicaron el protocolo de femicidio tras hallar a una reconocida docente quemada en su casa de Junín
Fue hallada en el interior de su domicilio con graves quemaduras en su cuerpo. Trabajan para esclarecer si se trató de un femicidio o un accidente
El hallazgo se produjo cerca de las 9.30 en una casa ubicada en calle Isaac Estrella, frente al Centro de Salud ubicado en el centro del departamento de Junín.
La primera información policial y judicial confirmó que un testigo llamó al 911 tras detectar que la propiedad tenía las puertas y ventanas abiertas. Cuando las autoridades llegaron se encontraron con una mujer muerta, con gran parte de su cuerpo con quemaduras.
Los fiscales departamentales Carlos Giuliani y Facundo Garnica se dirigieron al lugar del hecho y comenzaron a investigar la muerte bajo el protocolo de violencia de género, en busca de determinar si se trató de un femicidio o un accidente.
La víctima fatal
Los primeros pasos de la investigación determinaron que la víctima fatal era Mariana Iris Gutiérrez Demalde, una mujer muy conocida en Junín debido a su gran trayectoria como maestra jardinera. Incluso a mediados de 2016 el municipio inauguró un jardín nucleado en ese departamento con su nombre debido a “la fecunda labor desempeñada en beneficio de la comunidad educativa”, tal como se firmó en la Resolución.
La docente también era madre de Ever Demaldé, un reconocido entrenador técnico que comenzó trabajando junto a Marcelo Bielsa y tuvo pasos en Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y el fútbol de India.