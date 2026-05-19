Aplicaron el protocolo de femicidio tras hallar a una reconocida docente quemada en su casa de Junín

mariana gutierrez femicidio crimen junin Investigan si la mujer fue víctima de un femicidio.

Los fiscales departamentales Carlos Giuliani y Facundo Garnica se dirigieron al lugar del hecho y comenzaron a investigar la muerte bajo el protocolo de violencia de género, en busca de determinar si se trató de un femicidio o un accidente.

La víctima fatal

Los primeros pasos de la investigación determinaron que la víctima fatal era Mariana Iris Gutiérrez Demalde, una mujer muy conocida en Junín debido a su gran trayectoria como maestra jardinera. Incluso a mediados de 2016 el municipio inauguró un jardín nucleado en ese departamento con su nombre debido a “la fecunda labor desempeñada en beneficio de la comunidad educativa”, tal como se firmó en la Resolución.

La docente también era madre de Ever Demaldé, un reconocido entrenador técnico que comenzó trabajando junto a Marcelo Bielsa y tuvo pasos en Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors y el fútbol de India.