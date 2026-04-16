Apareció con vida el hombre que era intensamente buscado desde hace 10 días en San Martín

Esquivel había sido visto por última vez el lunes 6 de abril, alrededor de las 17.30, cuando salió de su casa, ubicada en calle Balcarce, a bordo de una bicicleta. Esa misma noche, cerca de las 22, se comunicó por última vez y desde entonces, no hubo más noticias sobre su paradero.

Según los primeros reportes oficiales, fue encontrado en un campo de Ñacuñán, en Santa Rosa, desorientado, sin calzado y con signos de deterioro físico.