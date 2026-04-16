Un hombre de 35 años fue hallado con vida este jueves en San Martín, tras desaparecer de su casa durante 10 días. Jesús Sebastián Ezequiel (35), antes de perder contacto con su entorno, había enviado un mensaje que generó preocupación entre sus allegados: "Están jugando con mi vida".
Apareció con vida el hombre que era intensamente buscado desde hace 10 días en San Martín
Fue hallado por dos amigos en Ñacuñán en estado de confusión. Investigan qué ocurrió en el período en el que estuvo desaparecido
Esquivel había sido visto por última vez el lunes 6 de abril, alrededor de las 17.30, cuando salió de su casa, ubicada en calle Balcarce, a bordo de una bicicleta. Esa misma noche, cerca de las 22, se comunicó por última vez y desde entonces, no hubo más noticias sobre su paradero.
Según los primeros reportes oficiales, fue encontrado en un campo de Ñacuñán, en Santa Rosa, desorientado, sin calzado y con signos de deterioro físico.
Si bien dos amigos que lo hallaron advirtieron que se encontraba confundido en tiempo y espacio, desde la Justicia indicaron que su estado general es estable. Para una evaluación más completa, el hombre fue trasladado al hospital Perrupato.
Una vez que se recupere, las autoridades le tomarán declaración y le realizarán estudios para intentar reconstruir qué ocurrió durante los días en los que permaneció desaparecido y determinar si hubo intervención de terceros como dio a entender con el último mensaje que envió a su familia.