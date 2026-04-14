Lo atraparon manejando con 2,44 gramos de alcohol en San Martín: "¡Es una banda, viejo!"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tiempo Judicial (@tiempojudicial)

El control al conductor alcoholizado

La Agencia Nacional de Seguridad Vial le quitó el registro a un hombre por conducir alcoholizado y ahora deberá pagar una multa millonaria. Durante el operativo se vivió un momento inesperado cuando el acompañante del infractor gritó “¡es una banda, viejo!”.

El conductor, de 33 años, fue demorado en un control de rutina en el Este provincial tras ser detectado con 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre. Conforme al parte, al momento de realizarle el test de alcoholemia, el conductor reconoció haber consumido fernet previamente, por lo que el alcoholímetro confirmó que estaba por encima de los 2 gramos de alcohol en sangre.

Al conocer el resultado, el acompañante del ebrio al volante que viajaba con él reaccionó sorprendido: “¡Es una banda, viejo!, te dije que te iba a dar más de 1 gramo”.

Como consecuencia, se procedió a la retención de la licencia de conducir y del vehículo. Según la Ley de Tránsito provincial, manejar con más de 1 gramo de alcohol por litro de sangre constituye una contravención, con multas que pueden alcanzar los $5.500.000.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial cuenta con bases de fiscalización en Ciudad, Tunuyán y Santa Rosa, desde donde se realizan operativos diarios en puntos estratégicos para controlar la documentación y las condiciones de manejo, con el objetivo de prevenir siniestros viales causados por el alcohol.