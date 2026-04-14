Conductores alcoholizados son detenidos casi diariamente en Mendoza. Pero un caso de las últimas horas ocurrido en San Martín se viralizó a nivel nacional debido a la particular reacción que tuvo el acompañante del hombre que manejaba ebrio al volante.
Lo atraparon manejando con 2,44 gramos de alcohol en San Martín: "¡Es una banda, viejo!"
Un conductor de 33 años fue atrapado manejando alcoholizado y su acompañante lo mandó al frente en medio del operativo
El video del control de alcoholemia que se realizó en el Este provincial fue difundido gracias a una campaña de concientización que realiza la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
En las imágenes se ve no sólo cómo el hombre admite haber consumido bebidas alcohólicas sino la particular reacción que tuvo su acompañante al conocer el resultado.
El control al conductor alcoholizado
La Agencia Nacional de Seguridad Vial le quitó el registro a un hombre por conducir alcoholizado y ahora deberá pagar una multa millonaria. Durante el operativo se vivió un momento inesperado cuando el acompañante del infractor gritó “¡es una banda, viejo!”.
El conductor, de 33 años, fue demorado en un control de rutina en el Este provincial tras ser detectado con 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre. Conforme al parte, al momento de realizarle el test de alcoholemia, el conductor reconoció haber consumido fernet previamente, por lo que el alcoholímetro confirmó que estaba por encima de los 2 gramos de alcohol en sangre.
Al conocer el resultado, el acompañante del ebrio al volante que viajaba con él reaccionó sorprendido: “¡Es una banda, viejo!, te dije que te iba a dar más de 1 gramo”.
Como consecuencia, se procedió a la retención de la licencia de conducir y del vehículo. Según la Ley de Tránsito provincial, manejar con más de 1 gramo de alcohol por litro de sangre constituye una contravención, con multas que pueden alcanzar los $5.500.000.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial cuenta con bases de fiscalización en Ciudad, Tunuyán y Santa Rosa, desde donde se realizan operativos diarios en puntos estratégicos para controlar la documentación y las condiciones de manejo, con el objetivo de prevenir siniestros viales causados por el alcohol.