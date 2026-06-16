Agredió a su pareja y a una menor en Maipú y fue detenido con una tumbera al intentar escapar

movil policia de mendoza Foto: Imagen ilustrativa

Tras el hecho de violencia, el sospechoso se dio a la fuga a pie de la escena e ingresó a una vivienda ubicada en las inmediaciones con la intención de ocultarse de las autoridades.

Captura y secuestro de un arma "tumbera"

Con los datos aportados por la víctima, los policías motorizados rastrillaron los alrededores y localizaron la vivienda donde se había refugiado el presunto agresor. Tras dialogar con el propietario del inmueble, este autorizó el ingreso de la fuerza pública al domicilio.

Una vez adentro, los policías lograron reducir y aprehender al sospechoso. Durante la requisa del lugar, el personal policial halló y secuestró un arma de fuego de fabricación casera (conocida comúnmente como tumbera), la cual se encontraba cargada con un cartucho calibre 12/70 en su interior lista para ser utilizada.

La mujer agredida fue trasladada de urgencia al hospital Paroissien, donde recibió asistencia médica por las lesiones sufridas. Por disposición de la Oficina Fiscal interviniente, el agresor quedó alojado en la comisaría y a estricta disposición de la Justicia, mientras se incorporan las pericias del arma al expediente judicial.