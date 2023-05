Accidente en Acceso Norte: buscan testigos que hayan visto al camión que amputó la pierna de un joven

accidentes-mendoza-ignacio calle-01.jpg Ignacio Calle junto a sus padres Emiliano y Raquel.

Fue personal de Cuyoplacas, en la esquina enfrente de donde ocurrió el hecho, quienes llamaron al 911 y aportaron las características del camión, la patente y hasta las imágenes de una cámara de seguridad que habría captado el momento.

Más tarde, la Policía atrapó al camionero de 45 años en San martín, donde aseguró que no sintió el impacto y que no se escapó, sino que siguió camino por no advertir que algo había pasado.

Testigos de la tragedia

La tragedia fue alrededor de las 18 del lunes. A pesar de lo ocurrido, el chofer del camión siguió la marcha sin detenerse para auxiliar al joven. Según la primera versión de la Policía y personal de Tránsito, indicaron que el motociclista había intentado sobrepasar al camión por la derecha y por eso fue embestido. Pero varios testigos indicaron lo contrario.

"La chica de una camioneta que estaba atrás de mi hermano vio todo y se bajó porque mi hermano cayó. Ella lo agarró y vio que mi hermano no tenía su pie. El marido de la chica que estaba en la camioneta le tocó bocina al camionero y los demás también, y ellos dicen que el camión se detuvo y luego arrancó con velocidad", detalló Emilia.

accidentes en mendoza acceso norte y pascual segura.jpg Aseguraron que el joven estaba detenido con su moto en calle Pascual Segura y fue embestido por el camión que dobló a la derecha para tomar por el Acceso Norte hacia el Sur.

"Los de la empresa Cuyoplacas, de enfrente de la estación de servicio, tenían cámaras, la patente del camión y avisaron a la Policía" y así lo detuvieron en San Martín. Espontáneamente declaró que no se dio cuenta y por eso siguió camino.

"Necesitamos muchos testigos porque este hombre decía que mi hermano lo pasó por la derecha, pero toda la gente que llamó y declaró dice que él estaba detenido y no andando, sino que esperaba para cruzar el acceso cuando este tipo pasó y lo atropelló", manifestó la joven, quien agregó que en ese momento, a pesar que eran las 18, no había Preventores ni tampoco funcionaban los semáforos.

"La gente del Club nos está ayudando muchísimo porque mis padres están destrozados y ellos nos están apoyando un montón, hasta nos consiguieron abogados, y nos pidió que cualquier testigo o quien sepa algo del hecho nos sirve a nosotros para presentarlo en el caso", dijo Emilia.

La vida del jugador de rugby

Ignacio tiene 18 años y jugaba al rugby. Emilia contó: "Él ama su deporte, esto le arruinó su vida. Él es una persona joven, sana, que no toma alcohol, que no fuma, ama el rugby y ese ambiente. Es la persona más buena del mundo en el colegio, con sus amigos. Hace poco se puso de novio, trabaja en la mañana, en la tarde va al gimnasio, después a entrenar y se acuesta a dormir. No andaba en la calle ni andaba en moto hasta tarde, todas las noches descansaba porque sabe que es lo que necesita para ese deporte. Él nos decía que no quería estudiar porque quería dedicar su vida al rugby, que quería ser alguien en su deporte".

A pesar de sus sueños truncados, y de haber perdido su pierna izquierda, Ignacio está fuera de peligro y bien: "La cirugía fue muy riesgosa, perdió mucha sangre. El cirujano trató de hacer lo posible, pero no había forma de recuperar la pierna. Fue operado en el Hospital Central, y él no tiene nada más, su corazón está bien y su cuerpo también. Está internado, y esperamos que cicatrice su herida para llevarlo a casa".

