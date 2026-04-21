A 35 años del crimen de Walter Bulacio, símbolo de una herida abierta en la democracia argentina

¿Qué ocurrió con Walter Bulacio?

El 19 de abril de 1991, Walter Bulacio, un joven de 17 años, se disponía a entrar al Estadio Obras Sanitarias para ver un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En las inmediaciones, la Policía Federal realizaba una "razzia" (detenciones masivas) bajo la vigencia del Memorándum 40, una normativa policial interna que permitía detener personas para "averiguación de antecedentes" sin orden judicial.

Embed - DiFilm - Incidentes en Recital en Memoria de Walter Bulacio - 1996

Walter fue trasladado a la Comisaría 35 junto a otros 70 menores de edad. Allí fue golpeado brutalmente. A pesar de que la ley exigía notificar a los padres y al juez de menores de inmediato, la policía lo mantuvo incomunicado. Al salir, su salud estaba visiblemente deteriorada. Walter murió una semana después, el 26 de abril de 1991, a causa de un aneurisma desencadenado por los golpes recibidos en la seccional.