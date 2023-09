Argentinos crearon "AWA", una tecnología que garantiza agua potable en cualquier geografía

►TE PUEDE INTERESAR: Conocé dos alternativas ecológicas para el consumo de agua de mesa

Cuando los gases pierden la oportunidad de sostener las partículas de humedad y se produce una precipitación en el llamado "punto de rocío". Sesenta paneles que cuentan con una superficie total de 450 m² son la parte central de un sistema creado para lograr la ionización de cada partícula. El agua que drena pasa, por último, a través de filtros de carbón activado y de filtros UB y se dirige hacia un depósito inviolable. Luego, con molinos de viento o de forma manual, se vacían los tanques y se aprovecha el producto obtenido.

La empresa residió originalmente en Estados Unidos, pero fue en los Emiratos donde encontró el respaldo suficiente. Hoy opera desde allí a través de su casa matriz.

Consultada por Carbono.news, la creadora de AWA, Valeria Cian Brak, elogió la creatividad de nuestros emprendedores: "siempre nos da una gran ventaja ser argentinos. En este tipo de situaciones nos logramos marcar la diferencia en todo lo que nos propongamos. No hay nada que no podamos hacer". Sin embargo, reconoció que por cuestiones burocráticas y administrativas aún no logran operar en el propio país.

awa (1).jpg (Foto: AWA)

"No podemos establecernos en Argentina por los motivos que todos conocemos, ya sean fiscales o de importación y exportación. Hacemos todo allí de manera más artesanal y siempre con los tiempos de entrega que la Aduana nos permita", se lamentó.

Actualmente, más de mil millones de personas (el 15 % del total de la población planetaria) tienen dificultades de acceso al agua potable. Cabe destacar que el 61% de la superficie de nuestro país es árida, de acuerdo a datos suministrados por el Instituto Nacional del Agua. En esa enorme proporción de tierra (casi dos millones de kilómetros) vive apenas el 6 % de la población argentina. Por ello, descubrimientos de este tipo podrían modificar tanto la productividad como la demografía local.

►TE PUEDE INTERESAR: El norte de Uruguay defiende el agua ante el auge del hidrógeno verde