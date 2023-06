►Te puede interesar: Francisco Cerúndolo cayó en un partidazo ante Rune en Roland Garros

etcheverry.jpg Tomás Etcheverry jugará con Alexander Zverev este miércoles en Roland Garros

Su rival para este miércoles será nada menos que el alemán Alexander Zverev (22), quien derrotó al búlgaro Grigor Dimitrov (28) por 6-1, 6-4 y 6-3.

El partido se jugará en tercer turno del estadio Philippe Chatrier, no antes de las 10 hora argentina (las 15 en París) y con TV en vivo por ESPN 2 y Star Plus.

Luego, no antes de las 15 de Argentina, Holger Rune (6) y Casper Ruud (4) definirán al último semifinalista del certamen.

Los otros dos partidos de cuartos de final se jugaban este martes: Novak Djokovic vs. Kharen Khachanov y Stefanos Tsitsipas vs. Carlos Alcaraz.

Tomás Etcheverry está feliz

Tomás Etcheverry, quien está protagonizando el mejor torneo de su carrera, agregó que "es el momento más feliz de mi vida. No caigo, jugué durante toda la semana el mejor tenis de mi vida. Ni bien llegué a Roland Garros, me sentí bien y estoy jugando increíble".

Luego completó: "Me la voy a jugar contra Zverev, no estoy cansado no perdí ningún set, así que le daré pelea".

El recuerdo de su hermana fallecida

Horacio Zeballos avanza en dobles

En el cuadro de dobles, Horacio Zeballos y el catalán Marcel Granollers avanzaron a semifinales al superar por 6-3 y 7-6 (4) al neerlandés Wesley Koolhof y el británico Neal Skupski, primeros preclasificados.

Además, Andrés Molteni y Machi González perdieron este martes por los octavos de final con el binomio integrado por los belgas Sander Gille y Joran Vliegen por 6-4 y 7-6, tras 1 hora y 41 minutos de partido.