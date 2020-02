Sofia Kenin conquistó su primer título de Grand Slam

El tenista español Rafael Nadal no la pasó bien este miércoles, ya que además de ser eliminado por Dominic Thiem en cuatro sets -en un partido de los cuartos de final del Abierto de Australia- protagonizó un incidente con un empleado de seguridad.

Mirá el video:

Es que Rafa no tenía la credencial y por ello no lo dejaban entrar al vestuario. Sin embargo, tras dialogar con el guardia por unos momentos, pudo entrar al lugar y no tuvo que ir a buscar su identificación.

Federer​ vivió una situación similar en la edición 2019 del Grand Slam. En esa ocasión el suizo debió esperar que un ayudante le trajera la acreditación para poder sortear el control de acceso.