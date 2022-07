Roger Federer entristeció a todo el mundo con sus declaraciones

roger-federer2.jpg Roger Federer es considerado por muchos como el mejor tenista de la historia.

Así lo expresó en una entrevista que ofreció al diario neerlandés Algemeen Dagblad, el campeón de 20 títulos de Gran Slam, que hace más de un año no juega al tenis a raíz de su lesión en una rodilla.

"Me gusta ganar siempre pero si ya no eres competitivo, es mejor parar de jugar", aseveró Federer, quien agregó: "No creo que necesite el tenis; aprendí a ser feliz con otras cosas de la vida".

Roger Federer tiene previsto disputar la Laver Cup, que enfrentará a un combinado de Europa ante el Resto del Mundo en Londres, entre el 23 y el 25 de septiembre, y jugaría el torneo de Basilea, del 24 al 30 de octubre próximo.

Roger Federer y Wimbledon

El tenista Roger Federer, que para muchos fue el mejor de todos los tiempos, participó del acto de celebración de los 100 años de la pista Central de Wimbledon y afirmó que "fue una sensación muy extraña no disputar Wimbledon este año y tener que verlo por televisión".

Por otro lado, dijo que el tenis le dio "la oportunidad de ordenar de manera selectiva" sus viajes y "devolver algo a la gente".

"Muchos amigos siempre venían a verme; ahora soy yo el que he podido ir y visitarlos", aseveró.