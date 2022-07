Novak Djokovic se coronó una vez más en Wimbledon

djokovic 3.jpg Novak Djokovic volvió a coronarse en Wimbledon y suma 21 títulos de Grand Slam

Con este logro, Djokovic supera la marca del suizo Roger Federer (20 torneos grandes) y queda a uno de Rafael Nadal, quien acumula 22 Grand Slam.

El balcánico, de 35 años, respondió a su condición de favorito y alzó el preciado trofeo aunque curiosamente descenderá al 7mo. lugar en el ranking ya que la ATP decidió que el torneo no otorgue puntos debido a la restricción de participar impuesta por los organizadores a los tenistas rusos.

El séptimo título de Djokovic en Wimbledon

Nick Kyrgios, nacido en Canberra hace 27 años y ganador de 6 títulos de ATP, llegó a la final sin jugar ya que Nadal no se presentó por una lesión abdominal. De todos modos, el oceánico jugó un primer set impecable y luego, pese a que cayó en sus ya conocidos berrinches, completó 30 aces y fue un duro adversario para el campeón durante las 3 horas de juego. Su último detalle fue en la premiación cuando rompió el protocolo usando una gorra roja.

djokovic 2.jfif Novak Djokovic jugó un tenis fantástico y volvió a ganar en la Catedral del tenis

Novak Djokovic suma ahora 88 títulos en el circuito y 85 partidos ganados en Wimbledon, una marca únicamente superada por Federer (105) que alzó el trofeo 8 veces.

Para Nole, el título de Wimbledon es una suerte de revancha luego de no haber podido jugar el Abierto de Australia por haber sido deportado de Melbourne por no estar vacunado contra el coronavirus, luego perdió con Nadal en los cuartos de final de Roland Garros y aún no existen certezas sobre su presencia en el US Open ya que no cumple todos los requisitos de vacunación vigentes en Estados Unidos.

El balcánico, campeón en Wimbledon en 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022, ostenta ahora una marca de 28 triunfos consecutivos en el césped del All England Club londinense, desde su última derrota ante el checo Tomas Berdych en los cuartos de final de la edición de 2017.