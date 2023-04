Rafael Nadal reapareció con un mensaje y su futuro es incierto

►TE PUEDE INTERESAR: Diego Schwartzman y otra mala noticia en el ATP de Barcelona

Rafael Nadal reapareció públicamente y puso en duda su futuro

Rafael Nadal también se perdió varios de sus torneos favoritos, como el Masters 1.000 de Montecarlo y el de ATP 500 de Barcelona, donde además siempre suma una importante cantidad de puntos para el ranking por su dominio en el polvo de ladrillo.

"La lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir. Estaba entrenando, pero ahora hace unos días hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga", continuó Nadal, que además sembró dudas sobre su futuro: "No puedo dar plazos (para un posible retorno)".

El mensaje de Rafael Nadal

Por último, reconoció: "No me queda más que intentar estar con la actitud adecuada durante todo este tiempo, intentar darme la oportunidad de competir en alguno de los torneos que queda de la temporada de tierra y no me queda más remedio que trabajar y estar con la mentalidad adecuada".

Rafael Nadal ha tenido muchas lesiones

Rafael Nadal, de 36 años, sufrió una gran cantidad de lesiones a lo largo de su carrera, pero la última en el psoas parece alejarlo cada vez más de las canchas.

Su último partido fue a mediados de enero, cuando perdió en la segunda ronda del Abierto de Australia contra el estadounidense Mackenzie McDonald.

nadal 4.jpg Roland Garros homenajeó a Nadal en marzo pasado

Previo a eso, había cerrado la temporada 2022 con una preocupante cadena de malas actuaciones en torneos como el US Open, el Masters 1000 de París y el Masters.

Esos malos resultados, combinados con la extensa ausencia que lleva en el circuito, provocaron que salga del top 10 del ranking ATP luego de 912 semanas (récord absoluto en la historia del tenis).

Pese a que evitó dar fechas, Nadal adelantó en el comunicado que buscará participar en alguno de los torneos que queda en polvo de ladrillo, por lo que se pondrá como objetivo llegar al ATP de Roma (la semana siguiente a Madrid) y/o a Roland Garros, torneo en el que es el máximo ganador con 14 coronas.