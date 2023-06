Rafael Nadal, lejos de Roland Garros, pasó el cumpleaños menos deseado

►Te puede interesar: Diego Schwartzman se va con la frente en alto de Roland Garros

nadal.jpg Rafael Nadal fue operado y espera volver a jugar en 2024

"También se regularizó una lesión antigua del labrum de mi cadera izquierda que con toda seguridad ayudará a la mejor evolución del tendón", contó el ex número uno del mundo antes de agradecer el trabajo de los doctores Marc Philippon, Jaume Vilaró y Angel Ruiz-Cotorro.

Rafael Nadal adelantó que iniciará una "rehabilitación funcional progresiva inmediatamente y el proceso de recuperación normal me dicen que es de 5 meses, si todo va bien", algo que coincide con su objetivo de estar de vuelta en el circuito en 2024 para disputar su última temporada como profesional.

Rafael Nadal y un cumpleaños lejos de Roland Garros

Además de agradecer "el apoyo que me habéis mostrado y que me mostráis cada día", el tenista español reconoció que en el día de su cumpleaños 37 no se encontraba "en el lugar deseado ni soñado", aunque no por eso dejaba de agradecer.

Rafael Nadal había pasado prácticamente sus últimos cumpleaños en París compitiendo en Roland Garros donde ganó 14 títulos en 18 participaciones entre 2005 y 2022.