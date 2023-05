Rafael Nadal no irá a Roland Garros y le puso fecha a su retiro

►Te puede interesar: Francisco Cerúndolo se fue con la cabeza en alto del Masters de Roma

nadal 4.jpg Rafael Nadal anunció que no irá a Roland Garros y que 2024 será su último año

El mallorquín también admitió que 2024 será su último año en el tenis profesional: "Me gustaría llegar a la Copa Davis de este año y preparar el 2024, que será el último año de mi carrera deportiva, puedo tener ilusiones e intenciones pero, después, el destino lo rige cosas que uno no puede controlar”, aclaró.

Próximo a cumplir 37 años, Rafael Nadal no le puso plazo a su regreso a la competencia sino que anunció que dejará de jugar "por un tiempo" debido a los problemas físicos que arrastra que no le permiten "disfrutar del trabajo y de la competencia. Necesito poner un punto y aparte a lo que es mi carrera deportiva. Voy a regenerar mi cuerpo y cuando me sienta preparado volveré a empezar”

La palabra de Rafa

"No voy a estar en Roland Garros y no tengo la intención de seguir jugando en los siguientes meses. Intuyo que 2024 será mi último año y quiero parar para encararlo con garantías", expresó el ex número uno en una conferencia de prensa realizada en la Rafa Nadal Academy, en Mallorca.

Rafael Nadal saldrá del top 100 tras 20 años

Al faltar por primera vez a Roland Garros y no defender el título, Rafael Nadal saldrá el próximo lunes 12 de junio, después Roland Garros, del top 100 del ranking mundial.

Rafa perderá los 2.000 puntos del título obtenido en 2022 y no figurará entre los 100 mejores algo que no ocurría desde abril de 2003.