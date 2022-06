Novak Djokovic dio la nota antes de su debut en Wimbledon

Las autoridades estadounidenses aún mantienen la obligatoriedad de vacunación para aquellos que ingresen en su territorio, por lo cual, si Djkokovic persiste en su postura, se perderá otro de los torneos más importantes del calendario, como ya le había sucedido en Australia, a principios de este año.

novak-djokovic.jpg Novak Djokovic, que se encuentra disputando Wimbledon, sería baja en US Open, cuarto Grand Slam de la temporada.

"Al día de hoy, teniendo en cuenta la situación, no estoy autorizado a entrar en Estados Unidos. Es una motivación adicional para jugar bien en Wimbledon", dijo Novak Djokovic, quien se prepara para disputar una nueva edición del tradicional certamen londinense.

"Me gustaría ir a Estados Unidos, pero por el momento no es posible. No puedo hacer gran cosa. Depende realmente del gobierno estadounidense de aceptar o no entrar en su territorio a una persona no vacunada", remarcó Djokovic en declaraciones a la prensa.

Novak Djokovic y el ranking

Novak Djokovic, ex número uno del ranking perdió varios puestos por no haber jugado algunos torneos, con el agravante que en Wimbledon tampoco sumará puntos, ya que la ATP decidió que no lo hará como protesta a los organizadores del certamen de impedir la participación de jugadores rusos y bielorrusos, debido a la invasión a Ucrania.

novak-djokovic1.jpg Novak Djokovic, tras perderse el Abierto de Australia por no estar vacunado, tampoco estaría presente en US Open.

"No estoy del todo de acuerdo en prohibir a rusos y bielorrusos jugar. No veo cómo pueden haber ayudado a todo lo que ha pasado. No lo veo justo", y agregó que "si a mí me pasara, sin haber contribuido al conflicto, no lo vería justo. Me gustaría recordar que, entre el 92 y el 96, los serbios no pudieron competir a nivel internacional".