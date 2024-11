Novak Djokovic conmovió al tenis mundial con un anuncio días antes de viajar a Argentina

"De todos modos, nunca le gustó el retiro" ("He never liked retirement anyway..") indicó el tenista más ganador de la historia en sus redes sociales acompañando un video de sus enfrentamientos personales con quien todos consideraron como el cuarto integrante del Big 4 formado por Djokovic, Murray, Roger Federer y Rafael Nadal.

►Te puede interesar: Fin del sueño: Argentina fue eliminada de la Copa Davis 2024 al caer ante Italia