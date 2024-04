Nadal y Alcaraz jugarán dobles en esta competencia

Si bien la salud de Rafael Nadal está en permanente observación dadas sus recurrentes dolencias, el tenista español anunció este viernes que, si no tiene ningún problema físico, disputará la prueba de dobles en los Juegos de París con Carlos Alcaraz.

La noticia llega luego de que Alcaraz comentara esta semana en una entrevista con el diario Marca que no se había atrevido a preguntarle a Nadal si jugarían juntos en París.

Nadal Alcaraz1.jpg Rafa y Carlitos se encontraron en las canchas de Madrid y compartieron un lindo momento.

Ante la timidez del joven 20 años, Nadal confesó en las redes sociales del Abierto de Madrid: "no tiene que preguntarme nada, si no hay nada extraño, jugaremos. Es una gran ilusión para mí y si no estoy equivocado me han dicho que para él también".

Experimentado y avezado en la materia, Rafa suma dos oros olímpicos en su carrera: en individuales en Pekín 2008 y en dobles junto a Marc López en Río de Janeiro 2016.

Nadal olimpico.jpg Nadal acumula dos oros olímpicos en su carrera.

Además, Nadal remarcó que le gustaría participar juntos en algún torneo previo a la cita olímpica."Sería bonito poder jugar algún torneo antes de los Juegos para prepararnos, para entendernos, una oportunidad de hacer una buena pareja y aspirar a cosas bonitas. Sería algo bueno para los dos y para el equipo español".

"Veremos cómo evolucionan las cosas. Espero estar a la altura como para ser una buena pareja para él, él seguro que lo será para mí. Veremos a ver dónde podemos llegar", agregó.

nadal 1.jpg Nadal actualmente se encuentra disputando el Masters de Madrid, monitoreando cómo sigue su salud física.

Rafael Nadal en el Masters de Madrid

El español arrancó a paso firme en el Masters 1000 de Madrid y derrotó por 6-1 y 6-0 al estadounidense Darwin Blanch, una joven promesa de sólo 16 años. Hoy enfrentará a Alex De Miñaur, quien fue su verdugo en el ATP de Barcelona.