Rafael Nadal y un debut pára ilusionarse en el Masters 1000 de Madrid

Complicado a nivel físico en los últimos tiempos, situación que lo llevó a replantearse seriamente su futuro, Nadal superó claramente a un rival 21 años menor y en la próxima ronda se medirá con Alex De Miñaur, quien viene de eliminarlo en Barcelona.

nadal tuit 1.jpg

El nivel y las sensaciones que Nadal tenga en ese partido pueden servirle de impulso para llegar a Roland Garros, Grand Slam que ganó en 14 ocasiones y en el que espera estar, quizás por última vez, aún cuando será el mismo escenario de los Juegos Olímpicos de París, otro de sus objetivos.

"Voy a estar peleando y haciendo las cosas que tenga que hacer para intentar jugar en París (Roland Garros). Si se puede, se puede, y si no se puede, no se puede. Pero no voy a jugar en París si estoy como hoy", había dicho Nadal antes de un debut en el Masters 1000 de Madrid que ilusiona con poder verlo competir como lo hizo a lo largo de su extraordinaria carrera.

Embed - ¡RAFA NADAL JUGÓ EN MODO 'REY DEL POLVO DE LADRILLO' Y NO DEJÓ DUDAS ANTE BLANCH! | RESUMEN

De todos modos, el mallorquín fue cauto: “He jugado ante un rival con mucho potencial pero que ha cometido muchísimos errores, ha durado una hora. Mi percepción no cambia, después de Roma decidiré si voy a París o no”

Los argentinos en el Masters 1000 de Madrid

Después de 15 derrotas consecutivas en torneos de ATP, Pedro Cachín venció al austríaco Ofner por un doble 6-3 y avanzó a la segunda ronda donde jugará este viernes con el estadounidense Frances Tiafoe.

madrid 1.jpg

La que sigue de buena racha es Lourdes Carlé ya que se impuiso a la rusa Kudermetova por un doble 6-4 y avanzó a la tercera rueda donde la espera la letona Jelena Ostapenko.

La mala noticia del día para los argentinos en el Masters 1000 de Madrid fue la caída de Nadia Podoroska en segunda ronda ante la estadounidense Emma Navarro por 6-2 y 6-1.