Masters 1000 de Montecarlo: Carlos Alcaraz se bajó del certamen

Esta es la segunda afección que sufre Alcaraz en su calendario 2024. En su debut en el ATP de Río de Janeiro sufrió un esguince de tobillo de grado 2 y debió abonar. No obstante su recuperación fue positiva y le permitió jugar Indian Wells, donde levantó la corona.

La lesión de Carlos Alcaraz

En un comunicado emitido a través de las redes sociales, el español confirmó que posee una lesión en el el pronador redondo del brazo derecho. “He estado trabajando en Montecarlo e intentando recuperarme hasta el último momento de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho”, explicó Alcaraz. "¡Pero no ha sido posible y no podré jugar! Me hacía muchísima ilusión poder jugar. ¡Nos vemos el año que viene!", concluyó el mensaje.

Alcaraz.jpg El mensaje de Carlos Alcaraz en sus redes sociales.

De esta manera, surge la incertidumbre sobre su participación en el Barcelona Open Banc Sabadell (15 al 21 de abril), donde es campeón defensor, y su presencia en el Madrid Open, donde también es el campeón vigente de las últimas ediciones. Estos dos torneos junto al Masters de Roma serán la antesala preparatoria para Roland Garros.

Masters 1000 de Montecarlo: resultados argentinos hoy

Tomás Etcheverry hizo su debut hoy en Montecarlo y venció al chileno Nicolás Jarry por 6-4 y 7-5. En segunda ronda, el argentino se enfrentará a Stefanos Tsitsipas, quien viene de vencer al Laslo Djere que debió retirarse por lesión, mañana alrededor de las 8 de la mañana.

Etcheverry.jpg Etcheverry avanzó a segunda ronda en Montecarlo.

La mala noticia corrió para o Facundo Díaz Acosta quien cayó ante el español Roberto Bautista Agut por 6-2 y 6-4.

Acosta.jpg Díaz Acosta no pudo con Bautista Agut.

Por otra parte Novak Djokovic no tuvo mayores inconvenientes en su estreno en Montecarlo y venció a Román Safiulin, y Alexander Zverev derrotó a Sebastián Ofner por 6-3 y 6-4.

Mañana Francisco Cerúndolo se enfrentará al ruso Karen Khachanov, a partir de las 6 de la mañana, y cerca de las 8 de la mañana hora estimada hará su aparición quien viene siendo el jugador del año, Jannik Sinner, que se enfrentará con Sebastián Korda.