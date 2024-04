Rafael Nadal se bajó del Masters de Montecarlo y su futuro es incierto

"¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja", dijo Rafa acompañando un video en el que se lo ve entrenando sobre polvo de ladrillo, superficie en la que batió todos los records de victorias.

►Te puede interesar: Facundo Juárez Vila disfruta en Italia de una nueva etapa de su carrera tenística