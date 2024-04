"Tuve una tendinitis fuerte en la rodilla y entonces el año pasado no solo no jugué casi nada sino que lo poco que jugué no lo hice bien", contó para resumir una temporada 2023 en la que compitió por última vez en octubre, en Santa Fe.

juarez 1.jpg Facundo Juárez ganó dos torneos en Italia.

"Hice una muy buena preparación de 10 semanas porque venía mal fìsicamente y como necesitaba ritmo de partidos jugué algunos torneos open", explicó Facundo Juárez en referencia a los torneos profesionales, sin puntos para el circuito, que disputó y ganó en las últimas semanas, el primero en Pescara y el segundo en el Chiappetta Sport Village de Rende, en Calabria.