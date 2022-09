Juan Martín Del Potro y una puerta abierta para volver al tenis

►Te puede interesar: Alcaraz ganó un partido épico y es semifinalista del US Open

"El deseo de jugar lo tengo y dejo la ventana abierta por si ocurre algo mágico, pero hoy ya no pienso en qué puedo hacer para volver a entrenar la semana siguiente", aseguró Juan Martín Del Potro, cuyo último partido como profesional fue frente a Federico Delbonis en los 16avos de final del Argentina Open, instancia en la que cayó derrotado.

del potro 1.jpg Juan Martín Del Potro reapareció en el US Open y dejó la posibilidad de un regreso al tenis

“Voy a dejar la puerta de la vuelta siempre abierta más allá de querer estar sano en la vida cotidiana. Yo no sé si ese fue el último partido de mi carrera, pero lo que tengo claro es que hoy busco el bienestar en mi día a día y calidad de vida", expresó Delpo en ESPN, donde luego comentó el gran partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

"El US Open me propuso una despedida en 2023 y eso me conmovió", deslizó el doble medallista olímpico, próximo a cumplir 34 años.

Juan Martín Del Potro y la posibilidad de regreso

"Dentro de esa posibilidad, puede ser que un tratamiento sea sin el tenis, pero todavía me siento jugador, no me pienso como un extenista", dijo La Torre de Tandil quien hace unos días expresó en las redes sociales que "esta parte del año me hace extrañar mucho jugar al tenis", en clara referencia al US Open, donde fue finalista en 2018.

"El 2018 fue mi mejor año, después del US Open, entre Shanghai y el Abierto de Australia tenía la posibilidad real de ser número uno del mundo, incluso había hecho todos los cálculos. Pero bueno, justo vino la lesión", contó.

Además, Del Potro, quien pasará unos días en Nueva York invitado por ESPN, contó cómo está de salud tras varios años de sufrir varias lesiones: "Subo escaleras y me tengo que agarrar de las barandas. O viajo de Buenos Aires a Tandil, que son cuatro horas de auto, y me tengo que bajar a mitad de camino para estirar la pierna. Ese es mi día a día hoy, mi realidad", señaló.