Genaro Bartolucci, la promesa del tenis mendocino que sueña con llegar a Wimbledon

Genaro recibió una invitación de la Asociación Argentina de Tenis para jugar la Copa COSAT Sub 14, que se realizará en San Pablo (Brasil), del 22 al 28 de abril. Allí, el más pequeño de los Bartolucci estará presente para intentar conseguir su pase hacia el césped de Londres (viajarán los finalistas) y así formar parte del torneo más antiguo y tradicional de todo el circuito: Wimbledon. Si logra clasificarse, será la primera vez que juegue un torneo de esta índole.

Bartolucci 1.jpeg Genaro viajará a Brasil para buscar el pasaje a Wimbledon. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

"No me esperaba esta invitación. Fue una noticia muy hermosa y quiero aprovechar la experiencia. Sentí mucha felicidad y emoción cuando me enteré", contó Genaro, que es actualmente el número 1 a nivel regional.

"Quiero estar entre los mejores de Argentina", contó muy seguro al hablar de sus objetivos más próximos.

La opinión de la mamá de Genaro Bartolucci

"Estamos muy contentos, sería un sueño que fuera. Nosotros lo acompañamos a los viajes en la medida que podemos, pero lo apoyamos siempre", dijo orgullosa Lorena, su mamá.

"Es un sueño que no esperábamos. La idea era que nos nominaran para el equipo global latinoamericano. Las expectativas se superaron. No tuvimos esta oportunidad en cuenta y fue bueno que salió", contó Pablo Vergara, su entrenador.

Genaro, además, tiene buenas chances de estar en el equipo sudamericano Sub 14, cuyo capitán es Ignacio Asensio. Los puestos 1 y el 2 del conjunto ya están elegidos por ranking pero el tercer lugar lo elige el capitán, y Genaro es candidato a ocupar ese puesto. Esta posibilidad se conocerá en mayo, luego del certamen en Brasil.