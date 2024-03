El primer Nacional de tenis de menores del 2024 ya tiene sus campeones

Los Sub 18 (varones y mujeres) disputaron sus finales en el Mendoza Tenis Club, mientras que las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16 hicieron lo propio en el Andino. El certamen fue el primero de la temporada, de un total de seis Nacionales que se juegan en el año. El calendario arrancó en Mendoza y luego se repartirá al resto del país. Un total de 320 jugadores, provenientes de todo el territorio argentino, iniciaron el año de competencias en suelo mendocino.

tenis menores 3.jpg Augusto Lucarelli fue el campeón del Nacional de menores Sub 18 en el Mendoza Tenis Club (Diario UNO/Nicolás Ríos)

El Nacional además es la antesala del una nueva etapa del circuito COSAT (Confederación Sudamericana de Tenis), que arrancó esta mañana con la qualy también en las mismas sedes y en donde participan jugadores de toda Sudamérica en las categorías Sub 14 y Sub 16 (damas y caballeros), en las instalaciones del Andino. Alrededor de 200 jugadores de Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y Argentina, formarán parte de esta semana a puro tenis.