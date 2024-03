Los Sub 12 y los Sub 18, tanto en varones como en mujeres, están compitiendo en el Mendoza Tenis Club, mientras que en el Andino, a pocas cuadras, se está jugando el torneo para las categorías Sub 14 y Sub 16.

