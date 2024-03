La Copa Vendimia ITF Junior coronó a sus campeones

Dante PAgani.jpeg (UNO/Axel Lloret)

"Tengo una sensación muy buena. He venido trabajando en Brasil para esto. Hacía mucho tiempo que no sentía esta confianza jugando, también junto a mi entrenador. Él se fue en semifinales y finales, así que jugué solo pero con todo mi corazón en la cancha y pude ganar los últimos partidos finales. Estoy muy feliz", expresó Cunha post partido.

Por su parte, en la cancha 2 del Mendoza Tenis, Sol Larraya Guidi (ARG) y Sthefany Rodrigues Lima (BRA) hicieron lo propio en la final femenina. Larraya, con una buena derecha, impuso su juego sobre la brasilera y construyó el partido a su ritmo. Por momentos el panorama se vio más cuesta arriba por el particular drive de su contrincante pero finalmente pudo sacarlo adelante y el cotejo terminó con un doble 6-3 a su favor. Rodrigues también debió recibir atención médica en su hombro derecho y no pudo sentirse cómoda a lo largo de los sets, aunque cabe destacar que más de una vez complicó a su rival.

Sol Larraya.jpeg (UNO/Axel Lloret)

"Me había enfrentado dos veces a Rodrigues y las dos veces habían sido muy duras. Complica la forma que tiene de jugar así que era un partido táctico y con cabeza, de tener paciencia, y por suerte no se me fue mucho la cabeza y, gracias a que me mantuve bien, lo pude sacar", contó Larraya.

Sthefany Rodrigues.jpeg (UNO/Axel Lloret)

La joven argentina de 16 años además participó en dobles en este torneo y también resultó campeona con su compañera Agustina Grassi. Lo que seguirá para Sol será un preclasificatorio para acudir a Roland Garros, torneo del que ya participó el año pasado y salió triunfadora.

De esta manera, el tenis argentino y brasilero fueron coronados como los mejores en femenino y masculino de esta Copa Vendimia ITF Junior.

Ganadores y Finalistas

Femenino

Campeona Sol Larraya Guidi

Finalista Sthefany Rodrigues

Campeona femenina.jpeg (UNO/Axel Lloret)

Masculino

Campeón Victor Cuna

Finalista Dante Pagani

Campeón masculino.jpeg (UNO/Axel Lloret)

