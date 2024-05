El Peque Schwartzman anunció cuándo y dónde será su despedida del tenis

►Te puede interesar: Rivadavia Básquet venció a Villa San Martín e igualó la serie de cuartos de final de la Liga Argentina

En su mensaje también le agradeció al deporte al remarcar: "Me ha dado todo lo que tengo y mucho más que llevaré conmigo para siempre" escribió junto a unas fotos de sus inicios en el tenis.

schwartzman-nadal-.jpg Nadal fue uno de los grandes con los que compartió el tenis Schwartzman.

"Lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice. Hoy esa sonrisa por momentos me cuesta encontrarla. En mi interior un animal competitivo me impide disfrutar, jugar y viajar como solía hacerlo", reveló el tenista.

Y añadió: "Quiero que mis últimos momentos sean una decisión propia. Que este 2024 sea de esa manera, ojalá teniendo la oportunidad de competir en los torneos que más disfruto. Y en 2025, en Argentina, poder tener mi momento final, el más hermoso cierre que pueda imaginar".

Además, le agradeció a todo su equipo y a los hinchas argentinos: "Fue un viaje maravilloso y ustedes fueron una parte vital de él. Por eso quería comunicarlo acá y agradecerles porque `El Peque` tuvo una vida de gigante".

Schwartzman-redes.jpg El mensaje del Peque en sus redes sociales.

"Nos vemos pronto tenis, a seguir transpirando hasta la última gota y trabajando como profesional hasta el último punto que me toque jugar en una cancha", concluyó.

La despedida será en el Argentina Open 2025

Entre cientos de saludos de tenistas, deportistas, amigos y allegados, las redes sociales del Argentina Open, torneo indicado por Schwartzman para despedirse, comentó: "Te queremos mucho Peque", a lo que el propio Peque respondió: "miren que van a tener que darme wc (wild card) en 2025 perdón a los más chicos".

La ironía de ex top ten es que por su ranking necesitará ser invitado al torneo que se jugará en el Buenos Aires Lawn Tennis desde el 10 de febrero.

Schwartzman en Mendoza, cuando era un Peque

Diego Schwartzman jugó en Mendoza en marzo del 2012 cuando participó del Crespuscular que organiza el Mendoza Tenis Club fue un Future con puntos para el ranking mundial.

schwartzman mendoza 2012.jpg Una joya del archivo: Diego Schwartzman en el Crepuscular del 2012.

El Peque llegó a cuartos en singles (perdió con Sebastián Decoud) tras vencer entre otros al local Rodrigo Scattareggia (7-6 en el tercero) y ganó el título en dobles junto a un especialista como Guillermo Durán y venciendo en la final (6-2 y 7-6) a dos de los mejores tenistas mendocinos de la historia: Martín Alund y Francisco Bahamonde.

La carrera del Peque Schwartzman

Schwartzman fue uno de los mejores argentinos de la última década, consiguiendo logros muy destacados: ingresó al top 10 en 2020, clasificó al ATP Finals y llegó a ser octavo del mundo, y conquistó cuatro títulos (Estambul 2016, Río 2018, Los Cabos 2019 y Buenos Aires 2021).

Schwartzman.jpeg

Además, llegó a semifinales de Roland Garros 2020 y a la final del Masters 1000 de Roma esa misma temporada. Schwartzman también compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y formó parte del equipo de Copa Davis en reiteradas ocasiones.