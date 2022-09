Nueva Zelanda y Australia protagonizaron un cierre poco antes visto en el Rugby Championship

El encuentro se jugó en Marvel Stadium, con el arbitraje de Mathieu Raynal de Francia.

La fecha se completará con la Argentina ante Sudáfrica, el sábado próximo en la cancha de Independiente a las 16.10, con el neozelandés James Doleman como árbitro.

Los 39 puntos de Nueva Zelanda se concretaron con tries de Samisoni Taukei'aho (dos), Richie Mo'unga, Wills Jordan y J. Barrett, con cuatro conversiones y dos penales de Mo'unga.

Por su parte los 37 tantos de Australia se sumaron con tries de Andrew Kellaway (dos), Robert Valenti y Pete Samu, con cuatro conversiones y dos penales de Foley y un penal de Nic White.

►TE PUEDE INTERESAR: Los Pumas 7s le ganaron a Francia y quedaron quintos en el Mundial de seven

Wallabies v All Blacks | Bledisloe Cup Game One Highlights | Wide World of Sports