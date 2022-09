Los Pumas vs. Sudáfrica: Gonzalo Bertranou y Juan Martín González irán de entrada

►TE PUEDE INTERESAR: Los Pumas vs. Sudáfrica: día, hora y TV del partido por el Rugby Championship

El entrenador australiano Michael Cheika dispuso que habrá tres cambios entre los backs, entrando Gonzalo Bertranou, Lucio Cinti y Jerónimo de la Fuente y saliendo Santiago Cordero, Matías Moroni y Tomás Cubelli.

Entre los forwards las modificaciones serán cuatro con los ingresos de Juan Martín González, Matías Alemanno, Nahuel Tetaz Chaparro y Eduardo Bello, saliendo Santiago Grondona, Guido Petti, Joel Sclavi y Thomás Gallo.

Argentina formará en la cancha de Independiente, el sábado próximo a las 16.10 con: Juan Cruz Mallia; Lucio Cinti, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Eduardo Bello, Julián Montoya (cap) y Nahuel Tetaz Chaparro.

Los suplentes serán Agustín Creevy, Thomas Gallo, Joel Sclavi, Guido Petti, Rodrigo Bruni, Tomás Cubelli, Benjamín Urdapilleta, Matías Moroni.

Tras el encuentro con Sudáfrica, Los Pumas viajarán el domingo 18 a Johannesburgo para luego instalarse en Durban y jugar la revancha el sábado 24, a las 12:05 (hora argentina), en el Kings Stadium de Durban, por la sexta y última fecha del Rugby Championship.

La quinta fecha del Rugby Championship se inició este jueves, con el triunfo de Nueva Zelanda a Australia, por 39 a 37 en Melbourne.

