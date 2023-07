Los Pumitas derrotaron a Japón y jugarán por el noveno puesto en el Mundial Sub 20

►TE PUEDE INTERESAR: Un jugador de los All Blacks le pegó una durísima patada a un fanático de Los Pumas

los pumitas1.jpg

El conjunto asiático sorprendió con la conquista de Yoshiki Omachi en el inicio del encuentro. Sin embargo, el equipo de Álvaro Galindo reaccionó rápido al golpe y dio vuelta la historia.

En la primera mitad, el seleccionado argentino llegó al ingoal en cuatro oportunidades, de la mano de Felipe Mallía, Efraín Elías, Agustín Moyano y Mateo Soler: lograron una diferencia de 17 puntos en el marcador.

Japón salió con todo en la segunda mitad y llegó al try nuevamente gracias a Yoshiki Omachi. A su vez, Kanjiro Naramoto convirtió dos penales, para achicar la diferencia apenas a cuatro puntos en ese momento.

Más allá de eso, Los Pumitas lograron estirar la ventaja gracias a Aitor Bildosola y Eliseo Chiavassa, y sobre el final sellaron la historia con una última conquista de Faustino Sánchez Valarolo, para el 45-20 definitivo en el marcador.

De esta manera, Los Pumitas se impusieron a Japón y ahora disputarán un mano a mano con Fiji por el noveno puesto del Mundial Sub 20. Además, se aseguraron su lugar en la próxima Copa del Mundo.

los pumitas3.jpg

La síntesis

Los Pumitas: 1- Tomás Bartolini, 2- Juan Manuel Vivas, 3- Renzo Zanella, 4- Facundo Rolotti, 5- Efraín Elías, 6- Facundo García Hamilton, 7- Felipe Bares, 8- Eliseo Chiavassa (C), 9- Agustín Moyano, 10- Valentino Dicapua, 11- Ignacio Lucero, 12- Nicolás López González, 13- Ernesto Giúdice, 14- Mateo Soler, 15- Felipe Mallía

Entrenador: Álvaro Galindo

Suplentes: 16- Valentino Minoyetti, 17- Matías Medrano, 18- Tomás Rapetti, 19- Mateo Lorenzo, 20- Aitor Bildosola, 21- Nicolás Viola, 22- Juan Baronio, 23- Faustino Sánchez Valarolo

Japón: 1- Sera Hwang, 2- Kota Nagashima, 3- Riku Tomita, 4- Yuzuki Sasaki, 5- Harry Willard, 6- Koki Miyashita, 7- Tomoki Kusuda, 8- Tenta Kobayashi, 9- Asahi Doei, 10- Kanjiro Naramoto, 11- Kosho Muto, 12- Kengo Nonaka, 13- Yoshiki Omachi, 14 – Renji Oike, 15- Yoshitaka Yazaki

Entrenador: Rob Penney

Suplentes: 16- Takashi Omoto, 17- Tomoki Yumbe, 18- Kosuke Sugiura, 19- Kantaro Tajima, 20- Bunsuke Kurita, 21- Taison Mogami, 22- Yutaro Takahashi, 23- Shota Taira

Los tantos

Primer tiempo: 4m, try de Omachi convertido por Naramoto (J); 7m, try de Mallía (A); 14m, try de Elías convertido por Dicapua (A); 29m, try de Moyano convertido por Dicapua (A); 35m, try de Soler (A). Resultado parcial. Argentina 24 vs. Japón 7

Segundo tiempo: 7m, try de Oike convertido por Naramoto (J); 10m, penal de Naramoto (J); 13m, penal de Naramoto (J); 16m, try de Bildosola convertido por Mallía (A); 20m, try de Chiavassa convertido por Mallía (A); 38m, try de Sánchez Valarolo convertido por Dicapua (A).

Amonestado: 12m, Dicapua (A)

Estadio: Paarl Gymnasium, Paarl (Sudáfrica)

Árbitro: Morne Ferreira (Sudáfrica)