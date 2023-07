Los Pumitas, con cuatro mendocinos, no pudieron con Sudáfrica en el Mundial M20

►Te puede interesar: Los All Blacks perfilan el equipo para jugar ante Los Pumas en Mendoza

pumitas 2.jpg El mendocino Ernesto Giúdice encabeza el ataque de Los Pumitas ante Sudáfrica

El viento a favor fue clave para que Los Pumitas sacaran ventaja con el try de Renzo Zanella, un gol y 3 penales de Valentino Dicapua, mientras que Sudáfrica descontó con un try de Juann Else, convertido por Jean Smith.

En el complemento, pese al esfuerzo de los dirigidos por Álvaro Galindo, los Baby Boks hicieron la diferencia con un penal más de Smith quien convirtió los dos tries apoyados en los minutos finales por Corné Beets.

El try de Los Pumitas

Cómo sigue el Mundial M20 para Los Pumitas

Francia goleó 43 a 19 a Gales y avanzó invicto a semifinales dónde jugará con Inglaterra, que se clasificó como el mejor segundo tras empatar con Australia 22 a 22. La otra semifinal la disputarán Sudáfrica e Irlanda, vencedor de Fiji 47 a 27.

pumitas 3.jpg Soler y el mendocino Lucero buscan una pelota en lo alto

Nueva Zelanda superó a Japón 62 a 19 pero jugará la ronda del 5to. al 8vo. puesto, instancia en la que también estará Georgia, vencedor de Italia 30 a 17.

Los Pumitas jugarán por mantener la categoría (9no. al 12do. lugar) y su próximo compromiso será frente a Japón el domingo 9 de julio, a las 8,30 de nuestro país, en Paarl. La otra semifinal por la permanencia será Italia-Fiji.