Riquelme se rindió ante el mejor jugador de River que enfrentó con Boca: "Me daba miedo"

Enormes elogios de Riquelme a Ortega y los Boca-River

Suelto de palabras como siempre, el presidente Xeneize Juan Román Riquelme destacó a quien para él fue el mejor jugador de River al que enfrentó. "El único jugador de River que me daba miedo cuando lo enfrentaba era (Ariel Arnaldo) Ortega. Fue el mejor, sin dudas, fue el mejor", sentenció el ídolo máximo de la historia boquense en una entrevista ofrecida allá por 2019, aunque en 2024 también habló del Burrito.

burrito ortega juan roman riquelme1.jpg Riquelme y Ortega, mano a mano en un Boca-River.

Precisamente en la última gala de sorteo de la Copa Sudamericana, Riquelme habló sobre Ortega y dijo sin dudar: "Cuándo él jugaba, yo miraba y me olvidaba la camiseta que tenía puesta. Tenía la obligación de sentarme en la tele a ver cómo jugaba Ortega. Del equipo rival fue el mejor que enfrenté sin dudas".

Y añadió con admiración: "Quería ver cómo la paraba, cómo gambeteaba. Yo quería que él juegue. Lo miraba por tele cómo frenaba y enganchaba y pensaba '¿cómo hace?'. Era increíble".

Naturalmente, el jujeño Ariel Arnaldo Ortega no solo fue un reconocido futbolista e ídolo de River Plate y la Selección Argentina, sino que supo ganarse el respeto y los aplausos de rivales, hinchas de otros equipos y público en general.

En ese sentido, Juan Román Riquelme agregó sobre Ortega: "Yo jugaba en contra de Ortega y disfrutaba. Yo quería que se la den a él y que gambetee. No quería que me haga el gol, pero sí quería verlo gambetear. Es una sensación rara, pero me pasaba que quería ver cómo hacía lo que hacía. Era increíble".

burrito ortega juan roman riquelme.jpg Ortega y Riquelme, ídolos de River y Boca, respectivamente.

Riquelme y Ortega en los Boca-River

Juan Román Riquelme se midió ante River Plate 17 veces: ganó 7, empató 6 y perdió 4 partidos. Metió 6 asistencias y marcó 4 goles. Nunca fue expulsado.

En tanto, Ariel Ortega jugó 12 superclásicos: ganó 4, igualó 5 y perdió 3. Hizo un gol y metió 5 asistencias. Lo expulsaron una vez.