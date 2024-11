Impacto en River: la contundente frase de Gallardo sobre el futuro inmediato de Borja

En conferencia de prensa y al ser consultado sobre las buenas sensaciones que le dejó la presencia de dos delanteros movedizos, que entran y salen como Solari y Colidio, Marcelo Gallardo soltó una frase que rápidamente retumbó en el mundo Millonario.

Gallardo, cada día más contundente con la situación de Borja.

"Estoy buscando otras alternativas. La actualidad de los futbolistas hace que haya tenido que ir buscando las mejores soluciones. A mí me gusta jugar con dos delanteros que puedan entrar y salir permanentemente", sentenció Gallardo en claro mensaje a Miguel Borja, quien por características de juego y posición es totalmente distinto a Solari, Colidio y Bareiro. Y, además, en los pasillos del Monumental se sabe que no mantiene la mejor de las relaciones con el adiestrador multicampeón. No se llevan decididamente mal, pero...

Gallardo, Borja y una relación desgastada en River

Y agregó el Muñeco, picante: "Hoy busco otras alternativas, y en esa búsqueda voy viendo actualidades de los futbolistas. Voy tomando decisiones de acuerdo a cómo los veo. Está en cada uno de ellos buscar su mejor forma para serle de utilidad al equipo".

Borja entrena en River, pero juega poco.

Lo cierto es que a pesar de ser el máximo goleador del club en el último año, Miguel Borja bajó su nivel y Marcelo Gallardo podría darle menos minutos en River, situación que podría producir la salida del colombiano en el próximo mercado de pases, a no ser que haya cambios drásticos, porque sabemos bien que en el fútbol todo puede pasar.