Se pudrió en Boca: el más ganador de la historia del club y una durísima frase contra Gago

Arde Boca: Battaglia le apuntó a Gago por sus particulares decisiones

Si bien Gago no triunfó todavía como entrenador de Boca (un par de derrotas y misma cantidad de empates), su llegada a La Bombonera fue a pie firme. La impronta de "Pintita" ya se puede ver y diferentes voces autorizadas comenzaron a hacerse sentir. Tal es el caso del ex entrenador Sebastián Battaglia, quien cruzó con dureza a Gago en declaraciones radiales. Pasa que el actual adiestrador no permite el exceso de peso en sus jugadores. Lo mismo hizo en Aldosivi, Racing y Chivas, clubes a los que dirigió.

