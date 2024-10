Jugó contra Messi y Ronaldo pero se hartó del fútbol: ahora fabrica cerveza y es cantante de rock

Dubarbier rock cerveza 3.JPG Sebastián Dubarbier, del fútbol a la cerveza y el rock.

Dubarbier, del fútbol profesional al rock y la cerveza artesanal

Mientras estuvo en una cancha de fútbol, Sebastián Dubarbier puede relatar su historia destacando que debutó en 2006, en el Lobo platense, para continuar su carrera en Olimpo de Bahía Blanca antes de partir hacia Europa. Allí jugó en Rumania y España (Almería, Córdoba y Deportivo La Coruña) y se dio el gusto de marcar a Messi y Cristiano Ronaldo, figuras eternas de Barcelona y Real Madrid, respectivamente. De hecho, el ex mediocampista supo declarar que "marcar a Messi es muy complicado por su calidad tremenda y porque además tiene un arranque con pelota dominada que no lo tiene nadie".

Luego regresó a la Argentina y fue fichado por Estudiantes de La Plata, club en el que dejó una gran imagen.

El ex futbolista aseguró: "Nunca fui hincha de Gimnasia, la pasé mal ahí. Por eso cuando me llamó Estudiantes no la pensé dos veces, es un club modelo". Y agregó en diálogo con La Nación: "Como jugador fui exigente, pero nunca fanático del fútbol. No me volví loco porque perdiera un equipo. La actividad te genera un estrés mental".

Joven aún, aunque cansado tanto de la actividad como sus contextos, Sebastián Dubarbier colgó los botines y dijo basta.

Duba, tal como se lo conoce en el mundo futbolero, fue muy crítico de la actividad y de su ordenamiento en la actualidad. "Tener tantos equipos en Primera es una vergüenza, el nivel de la liga baja. Yo tenía 34 años cuando empezó la pandemia y no quise jugar la B Nacional. Entonces preferí retirarme. Cuando empieza la pandemia yo tenía 34 años y no quería irme a jugar a la B Nacional. Prefería retirarme", confió.

El ex futbolista que pasó de marcar a Messi a romperla con el rock y la cerveza

Ya con la mente fuera del mundo futbolero, Dubarbier conectó fuerte con su gran amor: la música. Empezó a componer canciones y a armar su proyecto solista, el cual lleva adelante en diversos escenarios de Buenos Aires con mucho rock. Seba Dubar y Los Cruzados es el emprendimiento musical del ex volante, quien canta y toca la guitarra: "Tenía la viola en el sillón como un escape al estrés deportivo", contó quien ya sacó dos discos, Rompecabezas y Descontrol.

Fuera de la música, Dubarbier encaró junto a su pareja la fabricación de cerveza artesanal. A pesar del contexto del país, hacen 4000 litros por día y la ofrecen en numerosos eventos y competiciones. "Buscamos las mejores maltas y lúpulos para diferenciarnos", aseguró.

Dubarbier.JPG Dubarbier con la camiseta de Olimpo en pleno partido ante River Plate.

Cuando es moneda corriente hablar del futuro de los ex futbolistas, quienes se retiran de la actividad muy jóvenes y en no pocas ocasiones no saben cómo continuar en el aspecto laboral, la historia de Sebastián Dubarbier sirve para demostrar que se puede, que existe un después, y que puede tener gusto a cerveza con acordes rockeros.