Mauro Torres y el sueño cumplido de clasificar al Mundial de Kickboxing de España

mauro torres-kickboxing-panamericano 2023-01.jpg Mauro Torres logró en apenas tres años consagrarse campeón argentino, y ahora Panamericano de Kickboxing K1. Busca apoyo para ir al Mundial de España de la WKF,

Mauro Torres, profesor en el Campo de Deportes de la Universidad Maza, y trabaja como administrativo en una conocida empresa de transportes y turismo de Mendoza. Pese a la intensa actividad, hace su tiempo para entrenar a conciencia para las competencias.

"Ahora tengo que enfrentar dos preparaciones para cumplir mi sueño de ir al Mundial de España 2024. Por un lado hacer el entrenamiento físico y técnico, y por otro buscar apoyo y sponsors para juntar el dinero que necesito para viajar" Mauro Torres, campeón argentino y Panamericano de Kickboxing "Ahora tengo que enfrentar dos preparaciones para cumplir mi sueño de ir al Mundial de España 2024. Por un lado hacer el entrenamiento físico y técnico, y por otro buscar apoyo y sponsors para juntar el dinero que necesito para viajar" Mauro Torres, campeón argentino y Panamericano de Kickboxing

Respecto al tema económico y a su proyección internacional, Mauro confesó: "Gracias a Dios el Panamericano se hizo cerquita, en Castelar, Buenos Aires, y eso me permitió participar. Si hubiese sido en otros lugares habituales, como Brasil o México, no podría haber ido".

Torres es un joven que comenzó a hacer deportes desde chico. De la mano de su papá, comenzó a practicar fútbol y también hizo natación. "Pronto me di cuenta que no era lo mío. De grande pude elegir un deporte que me llamó mucho la atención, y elegí el kickboxing, porque es más de combate, más de contacto que otros", recordó Mauro, que agregó: "Pronto me di cuenta que tenía una facilidad natural para el kickboxing, y me metí de lleno".

► TE PUEDE INTERESAR: El mendocino Fernando Amaya, flamante campeón mundial de full contact

mauro torres-kickboxing-panamericano 2023-cinturon (1).jpg El cinturón de campeón Panamericano de kickboxing que logró el mendocino destacado Mauro Torres en Buenos Aires.

Explosión y lanzamiento internacional en apenas tres años

Pero no todo fue fácil. este artista marcial trabajaba en una agencia de motos, y los horarios no coincidían con los de las clases. La solución vino paradigmáticamente de la mano de la pandemia y los cambios de modalidades de trabajo.

"En el gimnasio que tiene al profesor Fernando Amaya, campeón mundial, cambiaron de lugar y horario, y ya pude coordinar el trabajo con las clases", explicó. "En pocos meses ya podía competir y ganar. El profe Amaya decía que los años de aprendizaje que no tenía los compensaba con horas de entrenamiento diario", detalló el esforzado deportista.

Para concluir quiso agradecer a quienes lo han apoyado en esta aventura: "Quiero dar las gracias a la Universidad Maza, donde estudié para acompañante terapéutico y ahora doy clases de deportes, porque también soy instructor. También agradezco a Turismo Uspallata, que me facilitó los pasajes para ir al Panamericano; y a los chicos de Las Heras Motos, que siempre me han acompañado".