El mendocino Fernando Amaya, flamante campeón mundial de full contact

“Estoy muy feliz”, le contó a Ovación Fernando Amaya, desde Egipto, apenas consumada la consagración. “Vendí el auto para estar acá. Mínimo, tengo que ganarles a todos. No tuve apoyo de nadie, sólo de mi familia y otra gente”, reveló.

El luchador, integrante de la Selección argentina y que se entrena a diario en el gimnasio Huargos de calle Coronel Díaz, tiene enfrente una nueva oportunidad de conquistar otro título mundial.

Este viernes por la tarde peleará frente a un representante de Austria. De ganar, se clasificará a la final mundial de K1 (kickboxing con rodillazos). "Si lo gano, me voy a conocer las pirámides", aseguró.

Por haber conseguido el primer lugar en full contact, Fernando Amaya se ganó el derecho de pelar por el título intercontinental ante Francia. “Lo voy a dejar todo hoy y me voy a ir a descansar".

En sus redes sociales, Fernando Amaya no pudo contener la emoción y realizó un emotivo posteo tras conseguir el preciado título mundial. “Campeón mundial de full contact en Egipto! No me la cuenta nadie!”, tiró el lasherino, acompañado de una imagen.