El público del Mendoza Premier Pádel conquistó a los mejores del mundo

1MA2_7603.JPG A cancha llena se jugaron los cuartos de final del Mendoza Premier Pádel 2023 en el Aconcagua Arena

Entre la multitud que disfrutó viendo a los mejores del mundo no faltó el Gobernador Rodolfo Suarez, tampoco el Intendente anfitrión Ulpiano Suárez y otros funcionarios como el Subsecretario de Deportes Federico Chiapetta, cuyo equipo ha sido una pata fundamental de la organización.

1MA2_8219.JPG Santiago Brito, presidente de APA y cabeza visible de la organización del torneo

1MA2_8443.JPG Rodolfo Suarez y Ulpiano Suárez siguieron atentamente los partidos

La exitosa convocatoria de la jornada de este viernes y el lleno total que se espera para el fin de semana son el mejor premio para la producción montada por la Asociación de Pádel Argentino, presidida por Santiago Brito, y el director del torneo, el ex número uno Alejandro Lasaigues. Ambos recibieron en el VIP del estadio a Agustín Vila, quien no dejó de resaltar la impecable organización del Mendoza Premier Pádel 2023.

1MA2_8331 (1).JPG Daniel Vila y Pamela David disfrutaron del mejor pádel del mundo en la primera fila del Aconcagua Arena

En la primera fila también estuvo Daniel Vila (presidente de Grupo América), junto a Pamela David y autoridades del Grupo América, con Radio Nihuil como sponsor oficial del torneo, y FM Brava, que no solo transmitió desde el fan fest montado fuera del estadio sino que entre cada uno de los partidos, con la conducción de Clarita Ceschín y Lucas Castro, hizo que los ganadores le hicieran llegar pelotas, con premios especiales, a los distintos sectores de la tribuna.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCviZNshs8o1%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABOZC0JZB8jaPDfEhVmgUklLvSeyIZBrSfwYapfRs0B2F02BqwrGkULoqQOXbZCakxyTP9Gl5TGKv5ZAHVhIP5NzKnMML2yd9i0rxvhkjbPmmuamWLPA5ZCjjhXNOvKol2CjF0haGoieNZBn8pahCZBCm1ZAY4sjaCdJEvnIQ1E6RPXvOHS4q8HTHdNtGQafQZDZD View this post on Instagram A post shared by Ale Galan (@alegalan96)

Premier Pádel volvió a poner a Argentina y a Mendoza ante los ojos del mundo, no solo a través de las más de 10.000 personas y los medios acreditados del país y del extranjero, sino a través de la televisación en vivo a 130 países (en nuestro país va por Star Plus).

1MA2_7934.JPG Clari Ceschín y Lucas Castro en la cancha central del Mendoza Premier Pádel 2023

1MA2_8500.JPG Diego Milito estuvo en el palco del Aconcagua Arena

Alex Ruiz, enamorado del público argentino

El primer golpe de la jornada de este viernes en el Mendoza Premier Pádel 2023 lo dieron Juan Tello y el andaluz Alex Ruiz le ganaron a Federico Chingotto y Paquito Navarro por 6-4 y 7-5 para meterse en las semifinales de este sábado a las 17.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCviRGCMPMDy%2F%3Fimg_index%3D4&access_token=EAAGZAH4sEtVABOZC0JZB8jaPDfEhVmgUklLvSeyIZBrSfwYapfRs0B2F02BqwrGkULoqQOXbZCakxyTP9Gl5TGKv5ZAHVhIP5NzKnMML2yd9i0rxvhkjbPmmuamWLPA5ZCjjhXNOvKol2CjF0haGoieNZBn8pahCZBCm1ZAY4sjaCdJEvnIQ1E6RPXvOHS4q8HTHdNtGQafQZDZD View this post on Instagram A post shared by Alex Ruiz (@alexruizoficial11)

Feliz por el resultado, Ruiz no dejó de reconocer: "Me sorprendió la cantidad de gente que había en el estadio, por eso hice ese vídeo antes de entrar al partido porque me pareció algo espectacular, cómo animan y el ambiente que había".

1MA2_7620.JPG Antes de jugar, Alex Ruiz quiso tener registro del marco del Aconcagua Arena

Respecto del video que grabó, dijo en conferencia de prensa: "Lo voy a subir y la voy a guardar en destacados porque creo que es algo que no se me va a olvidar y que la gente tiene que ver el buen ambiente que se vive aquí en Argentina con el pádel, que creo que es único y no se ve en todo el mundo. Ojalá pueda disfrutar muchísimos años más con estos ambientes que la verdad que hacen crecer este deporte".

Fotos: Prensa Mendoza Premier Pádel 2023.