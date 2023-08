Agustín Tapia, el jugador del momento, deslumbra en el Mendoza Premier Pádel 2023

1MA2_6984.JPG Agustín Tapia mostró toda su calidad en el Mendoza Premier Pádel 2023

Tapia - Coello es la pareja del momento en el pádel mundial. Ganaron los majors de Premier Padel en Roma y Madrid, dominan el World Padel Tour y este viernes estarán en los cuartos de final que comenzarán a partir de las 14 en el Aconcagua Arena. Su partido será nada menos que ante Fernando Belasteguín y Mike Yanguas, no antes de las 17.

Para llegar a esa instancia, Agustín y Arturo le ganaron en poco más de una hora a los españoles Rubio y Arroyo, preclasificados 13, por 6-1 y 6-3.

►Te puede interesar: Santiago Brito, la cara visible del Mendoza Premier Pádel, uno de los mejores torneos del mundo

364264051_307406575001859_976345901257650605_n.jpg Entrada en calor de lujo para el catamarqueño con David Nalbandian

Agustín Tapia, de Pollito a Bombardero

- ¿Qué te incomoda más los continuos viajes o las entrevistas?

- Lo que más me incomoda de todo son las entrevistas. La verdad que soy tímido, vergonzoso, no me gusta mucho, pero bueno, me encanta también hablar con la gente y entiendo a los periodistas que quieran preguntar, es lo normal.

- ¿Quién fue la persona que más te enseñó de padel?

- Creo que Lucho Solíverez, mi compañero de Argentina, Jugué con él en la etapa donde yo estaba dando el salto a Europa. Y creo que donde más subí mi nivel fue jugando con él un año y pico.

1MA2_7067.JPG Tapia es el jugador del momento en el pádel mundial

-¿Quién fue el tipo contra el que dentro de una cancha dijiste, a este no le puedo ganar?

- Arturo se me hace muy complicado. Se me hizo todo el año pasado y el anterior, desde que apareció. La verdad que es muy complicado jugarle.

- ¿Por eso lo buscaste de pareja?

- Por eso me quise unir a él jaja.

-¿Qué es más difícil, terminar con una pareja o adaptarse a una nueva?

- Yo creo que terminar con una pareja. Adaptarse a una nueva es más fácil porque empezás con toda la ilusión, pero tener que romper el vínculo con alguna pareja es duro. Me pasó y fue duro.

364257236_285763344058997_8579438112206257088_n.jpg Un crack con la camiseta de otro crack

-¿Cuál fue el mejor lugar en donde jugaste?

- Yo creo que el Premier de Roma, me gustó muchísimo ese estadio. Pero sentimentalmente, el torneo de La Rioja de este año fue una cosa que no me voy a olvidar nunca más en mi vida.

-¿Cuál fue el personaje más famoso que conociste gracias al pádel?

-Conocí a algunos jugadores de la Selección que les gusta el pádel. Hay mucha gente ahora que está fanatizada y te mandan mensajes por Instagram y vos no lo podes creer que estén practicando el deporte y se estén fanatizando. Recibir mensajes de algunos campeones del mundo la verdad que no tiene precio.

1MA2_7082.JPG Tapia jugará este viernes contra Belasteguín, su ex pareja

-¿Si tuvieras que elegir un lugar para vivir y otro para ir de vacaciones cuáles serían?

-Para vivir... Barcelona, donde estoy. Y para ir de vacaciones yo te diría que me gustó Estados Unidos. Solo conozco Miami, pero me gustaría conocer más y sentimentalmente Catamarca. Para mí volver unos días a estar con la familia no tiene precio.

-¿Sos famoso en Catamarca?

-Sí, puede ser. Es el único lugar donde me tocan la puerta de la casa para pedirme una foto. Es increíble, la gente del barrio que me conoce de siempre va a mi casa cuando estoy y me piden fotos.

-¿Quién es el catamarqueño más famoso?

-No sé, hay varios. Hoy justo vi un video sobre eso, de la gente más relevante. Estaba el Cata Díaz que jugó en Boca, y estaba también Walter Olmos, que en paz descanse.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCvdOQH_oVVN%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABOZC0JZB8jaPDfEhVmgUklLvSeyIZBrSfwYapfRs0B2F02BqwrGkULoqQOXbZCakxyTP9Gl5TGKv5ZAHVhIP5NzKnMML2yd9i0rxvhkjbPmmuamWLPA5ZCjjhXNOvKol2CjF0haGoieNZBn8pahCZBCm1ZAY4sjaCdJEvnIQ1E6RPXvOHS4q8HTHdNtGQafQZDZD View this post on Instagram A post shared by Premier Padel (@premierpadel)

-¿Cómo te llevás con las redes sociales? ¿Las manejas vos o tenés alguien?

-Las manejo yo. No puedo por ahí contestarle a toda la gente que me escribe, pero soy yo el que las ve y el que contesta. La verdad es que recibo muchísimos mensajes y me encantaría poder contestarlos a todos.

-¿Cuál es el apodo de todos los que te puso la prensa que más te gusta y el que más vergüenza te da?

-El que más me gusta es el que nos pusieron ahora que nos dicen los Bombarderos. Me gusta porque Arturo (Coello) si es un bombardero y yo no, pero me hacen sentir como si lo fuera. Y el que más vergüenza me da es Pollito. Mi papá me empezó a decir así y en Catamarca me lo dicen todos. Nunca me gustó, pero bueno.

-Si tuvieras que devolver una Copa del Mundo, ¿cuál devolverías? ¿La del Mundial de Qatar del fútbol o la que ganaron ustedes en Dubai?

-¡Uff, qué duro! Yo creo que devolvería la de Dubai jaja.

-¿Qué te gusta hacer cuando no jugás al pádel?

-Estar con la familia, con amigos, comer un asado, estar tranquilo e intentar despejarme de lo que es el pádel.

-Si no fueras jugador profesional de pádel ¿qué serías?

-No sé, pero algo con el deporte seguro, y me hubiese gustado ser futbolista.