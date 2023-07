Santiago Brito, la cara visible del Mendoza Premier Pádel, uno de los mejores torneos del mundo

brito 1.jpg Santiago Brito es el presidente de la APA y cara visible de la organización del Mendoza Premier Pádel 2023

El pádel vive una etapa de creciente popularidad en Argentina y la gran convocatoria del Mendoza Premier Pádel, auspiciado por Radio Nihuil, es una muestra. Sin embargo la dirigencia aún tiene mucho por hacer: "Cuando agarré la asociación hace un año y medio lo que yo creí que estaba en cero, estaba en menos diez. Había mucho desorden e informalidad y poco desarrollo. Cuando dicen que el pádel acá en los 2000 se murió, para mi no fue así porque España siguió trabajando y hoy es lo que es. Acá la asociación madre dejó de ocuparse de muchos aspectos y por eso el pádel, más allá de la fama de las lesiones que generaba y de lo económico, si se hubiese desarrollado como correspondía estaría mucho mejor".

"Como APA no estaba presente cada uno armaba su club, su circuito y la asociación no estaba para aportar su estructura y para trabajar en el desarrollo del deporte. Eso hace que todo esté muy esparcido y tenemos que trabajar ordenando y formalizando todo para que los que formamos parte del pádel argentino estemos unidos bajo una asociación madre", agregó.

La importancia del Mendoza Premier Pádel para la APA

El Mendoza Premier Pádel es el evento más importante del año para la APA y Brito explicó las razones: "La diferencia es que lo hace la asociación y no un privado. Entonces la mirada ya es distinta porque el que vino el año pasado se habrá dado cuenta de que no solo eran partidos de pádel. Durante la semana pasaron muchas cosas que tienen que ver con el trabajo de la asociación en el desarrollo del deporte. Todo eso se le mostró a la gente. Ahora en el patio de sponsors va a estar la Copa del Mundo, que es algo que la gente tiene que ver, porque es el objetivo deportivo más grande que puede tener la APA y es para compartirlo. Una cosa es hacer el torneo pensando en el pádel argentino y otra en el negocio. Acá el negocio sirve para poder soportar los gastos, nada más".

brito 3.JPG Brito habló con Ovación en la sala de prensa del Aconcagua Arena

-¿Porqué si es un evento tan importante se hace en Mendoza y no en Buenos Aires u otra provincia?

-En Buenos Aires ya se hizo bastante y cuando propusimos hacer el torneo dejamos la sede abierta para ver a quien le interesaba. Hubo 3 o 4 provincias postuladas, pero Mendoza era la más completa para recibir a tanta cantidad de gente en una semana en cuestiones de hotelería, gastronomía y un aeropuerto accesible, entre otras. Son todos detalles en los que hay que pensar para no perjudicar a mucha gente que quiere venir y disfrutar del evento.

Cinco breves de Santiago Brito

Premier Padel vs. World Padel Tour: "No estoy muy involucrado en las negociaciones, pero en lo personal creo que Premier Padel va a terminar quedando como el único circuito, pero no es algo que esté garantizado. Si puedo decir que tenemos una fecha más para el año que viene porque el contrato inicial es de 3 años".

El trabajo con los menores: "Cuando yo arranque una fecha de un selectivo de menores reunía 60 o 70 parejas, le cambiamos el formato, trabajamos para que los torneos estén a la altura de los mejores y hoy tenemos 250 parejas".

El pádel y la pandemia: "La pandemia fue la frutilla del postre, le dio otra visibilidad y por eso el año pasado buscamos un estadio para más de 10.000 personas, sabiendo que al menos el fin de semana se iba a llenar. El pádel ya venía creciendo y la pandemia ayudó, lo puso más en la vidriera".

El Mendoza Premier Padel desde adentro

Objetivos para su gestión en la APA: "El primero que era poner en valor el circuito de menores está casi cumplido. Siempre hay detalles, pero el trabajo está a la vista. Hay mucho por hacer pero sin volvernos locos porque el que mucho abarca poco aprieta. El próximo objetivo será reorganizarnos puertas adentro y redistribuir tareas porque crecer tan rápido y sin una estructura adecuada sería pan para hoy y hambre para mañana"

El futuro del pádel: "La visión como presidente de APA la di en mi primer nota que tengo colgada en mi perfil. Mi deseo es que el día de mañana acá se juegue el mejor pádel del mundo. Las inferiores las tenemos, pero el deporte está desarrollado afuera. Si podemos llenar un estadio de más de 10.000 personas, tenemos los mejores profesionales y marcas que se están empezando a interesar, podemos hacer que el día de mañana nadie tenga que emigrar para vivir del pádel.

aconcagua 1.jpg El Aconcagua Arena luce impecable para recibir al mejor pádel del mundo

Llevar el torneo a otro nivel

Durante la conferencia de presentación del Mendoza Premier Pádel, el director comercial Guillermo Ricaldoni comentó en off que cuando Santiago Brito lo fue a buscar su objetivo era llevar el Mendoza Premier Pádel "a otro nivel" y el propio Brito explicó esa intención: "Buscamos llevar el torneo a un nivel más profesional en todos los aspectos. El año pasado no tuvimos tantos sponsors porque el torneo era algo nuevo. Nos costó venderlo, pero trabajando con una empresa y que muestre lo que pasó el año pasado nos sirvió para generar mucho interés en los sponsors. El año pasado, particularmente asumí el costo del torneo pensando en desarrollarlo y que la buena foto nos sirva para venderlo este año y además genere interés en las empresas para invertir no solo en este torneo sino también en el desarrollo del pádel. Hay mucho furor pero pocos conocen lo que el pádel necesita y ese es nuestro trabajo. Abrir las puertas de este torneo y ver el potencial que tiene es consecuente con lo que buscamos para el resto del año".

lasaigues.JPG Alejandro Lasaigues, ex número uno del mundo y director del Mendoza Premier Pádel 2023

Otra incorporación es la del ex número uno Alejandro Lasaigues como director del torneo: "El año pasado tuvimos muy poco tiempo para organizarlo y buscar una productora se hacía muy difícil. Lo hicimos a pulmón y a Alejandro (Lasaigues) yo lo conozco desde chico, mi padre y mi familia siempre tuvieron una relación muy cercana, más allá del pádel. Él estaba con un bajo perfil, pero le recordé que una vez me dijo "lo que necesites estoy" y por eso lo invité el año pasado, le gustó y cuando arrancó el año empezó a trabajar con nosotros".

-¡El éxito del torneo está en lo económico?

-No, el torneo se autosustenta y ese es el objetivo a nivel monetario. Todo está pensado para desarrollar el pádel en Argentina y para eso no hay que pensar en el negocio, porque sino se pierde calidad, los jugadores no están cómodos, la gente se queja. Si se hace bien, el torneo se puede autosustentar y la idea es que el torneo sea un buen producto para que el día de mañana haya más promotores y tengamos más fechas. La del año pasado fue junto a la del Foro Itálico de Roma una de las dos mejores etapas del Premier Padel en la temporada y tenemos el potencial para llenar un estadio de más de 10.000 personas, algo que no muchos deportes pueden lograr y ha sido mundialmente reconocido. Creo que Argentina tiene que aprovechar eso.

Fotos: Prensa Mendoza Premier Padel