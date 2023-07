El mendocino destacado Jaime Serrano y su historia de vida junto pádel

Al ser consultado sobre su presencia en la organización local de la competencia Mendoza Premier Pádel que se realizará desde este próximo lunes (31) y hasta el marte 8 de agosto en el Aconcagua Arena, Jaime explicó: "Estoy colaborando nada más. Soy muy amigo de Ale Lasaigues (director de la etapa mendocina), y me han puesto para que les de una mano con el tema de los jugadores, en cuanto a la coordinación de los traslados y hoteles y logística para que se sientan cómodos los jugadores" señaló el jugador que supo estar entre los tops del ranking mundial de pádel.

jaime-serrano-juego (1).jpg Jaime Serrano es la figura más emblemática del pádel local y por eso está presente en la logística de esta nueva edición del Mendoza Premier Pádel en el Aconcagua Arena.

Muy entusiasmado con la llegada del circuito Premier Pádel, Jaime dijo: "Es muy importante el apoyo económico que se ha logrado acá en Mendoza para realizar este evento. Es importante el trabajo del presidente de APA (Asociación Argentina de Pádel), Santiago Brito y el apoyo de la Asociación Mendocina para lograr traer una competencia de esta magnitud. Es una cantidad de dinero muy grande la que se necesita para este "circo", donde vienen profesionales de Francia, Italia, España; cada uno con su coach".

Un volver a vivir con la llegada del Premier Pádel

"Tener esto en Mendoza es importantísimo para el deporte. El año pasado no pude estar, por algunas diferencias con la organización, donde estaban otras personas, por detalles con los que no estuve de acuerdo. Esta competencia se hace en París, en Roland Garros; en Madrid, En Roma, en Plaza Mayor; y en Argentina se hace en Mendoza", señaló con orgullo y agradecido el referente del pádel mendocino y argentino.

Serrano sigue unido al deporte de las paletas y explota una concesión de canchas y cantina en el club Gimnasia y Esgrima, pero no está involucrado con las entidades rectoras provincial o nacional. Por eso él considera que este torneo es "un volver a vivir, ver a estos chicos nuevos, y otros con los que llegué a jugar. Bela (Fernando Belasteguín), aunque yo soy más grande (seis años), somos de la misma camada, igual que Juanjo Gutiérrez".

jaime-serrano-premios (1).jpg Son incontables los títulos y premios que ganó Serrano, el considerado Mejor Mendocino en el pádel mundial.

Respecto a este tema del "colgar las paletas", en cuanto a la competencia formal, Jaime señaló: "Yo hace unos siete años que dejé las competencias internacionales, que las disputé en México. En España, dejé de jugar hace unos 15 años atrás".

La decisión de abandonar el profesionalismo tuvo que ver con una cuestión familiar. "Estoy casado desde hace 24 años. Tengo dos hijos, de 20 y 22, varón y mujer. Mi esposa me hizo el aguante siempre, era sacrificado para ella porque estaba mucho tiempo afuera. Por eso me quedé acá, siendo que podría haber quedado en España, pero Mendoza y Argentina siempre me tiró, pese a nuestros problemas ya conocidos como país".

jaime-serrano-juego-01 (1).jpg Jaime representó a Argentina en torneos mundiales y siempre con los mejores resultados.

Se inició en el tenis y luego eligió el pádel

Respecto a sus inicios en el padel, Serrano recordó que "comencé a jugar a los 17 años. Antes jugaba al tenis, y arranqué a los 12 aprendiendo en Pacífico (club General San Martín) con David Pía, un profe de primera, de los que más sabe aquí. Después de 5 años comencé a jugar al padel y no le dejé nunca, pese a lesiones, ya que aún juego con amigos".

Sobre el paso del tenis al padel, Jaime recordó: "En ese momento en el tenis, poder lograr algún resultado, viajar o estar posicionado, era muy costoso económicamente y complicado. Coincidió que en esa época (1990) surgió el furor del padel, y los premios que daba este deporte no los daba el tenis. Había más facilidad para poder viajar y ganar dinero como jugador, algo que en el tenis era casi imposible y sacrificado".

Sobre la mecánica en sí de un deporte u otro, Javier expresó: "El pádel es más dinámico, y divierte un poco más que el tenis. Hay que convenir que es mucho más completo el tenis. Son dos cosas diferentes", cerró el de la "derecha mágica" con la paleta.