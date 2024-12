El Pigu Romero volvió al Abierto del Oeste después de 25 años y su calidad sigue intacta

pigu 1.jpg El Pigu Romero muestra toda su calidad en el Club de Campo Mendoza.

Tras superar el corte clasificatorio, y antes de lo que serán las dos vueltas finales en la espectacular cancha de 18 hoyos del Club de Campo Mendoza, el Pigu Romero habló amablemente con Ovación.

-¿En qué etapa de tu carrera estás?

-Estoy volviendo después del accidente y de la lesión que tuve. Jugué en Termas hace poco y me agarró un dolor en el brazo que puede ser de la herida que me dejó el accidente en noviembre pasado (NDR: se le rompió un mesa de vidrio y tuvieron que darle 40 puntos en el brazo derecho). Se me adormeció la mano, me empezó a doler el brazo y bueno, no jugué bien esa semana. Tuve reposo, quise volver hace poco y me empezó a doler la espalda. Acá quería venir a jugar, no venía desde el año 99 y la verdad que tenía muchas ganas de volver y de jugar los torneos de acá con los amigos y apoyar al Tour que es lo más importante.

Las posiciones del Abierto del Oeste en vivo

Pigu 3.jpg

"Hoy y ayer he jugado con un poco de dolor en la espalda y creo que pensar en eso me hace que no piense en ganar. Por suerte estoy ahí, estoy prendido, a dos golpes del puntero. La verdad es que nunca, o rara vez he jugado como ayer y hoy, sin ansiedad. Hace mucho que no gano en Argentina, y me encantaría ganar obviamente, pero creo que al pensar un poco en el dolor de la espalda que tenía, se me fue la ansiedad. Y bueno, estamos en una posición ideal para los dos últimos días.

-¿Cómo ves el Tour argentino en este momento?

-Yo creo que, así como vengo yo, muchos jugadores quieren seguir apostando y apoyando al Tour. Y las empresas, la verdad que día a día están también apostando a que haya más torneos. Es muy difícil hoy hacer un evento, tenés muchísimos gastos. Yo hago un torneo y sé perfectamente que es difícil conseguir el dinero, la bolsa de los jugadores y todo el gasto operativo que viene por atrás. Son un montón de cosas que cuando te ponés a pensar hacen un número importante. Pero bueno, siempre hay eventos, hay muchos fanáticos del golf, la mayoría de las empresas que apoyan los torneos son de jugadores de golf y creo que eso nos ayuda a que el Tour siga creciendo.

El Pigu Romero en números

26 años como profesional (desde 1998)

21 fue su mejor ubicación en el ránking mundial (en 2008)

4 veces top 10 en majors: 8vo en el Masters 2008, 7mo. en el PGA Championship 2008 y 8vo. en el Open 2006 y 3ro. en el 2007.

1 torneo ganado en el PGA Tour (en 2008)

2 títulos en el Tour Europeo (2007 y 2017)

1 título en el Challenge Tour de Europa (2005)

7 torneos ganados en el Tour de las Américas (2003-2010)

10 títulos del TPG (2007-2023)

2 Mundiales representando a Argentina (2006 y 2007)

9.700.000 dólares en ganancias oficiales en el PGA Tour.

4.028.000 euros en ganancias oficiales en el Tour Europeo.

pigu 5.jpg

-¿Cuáles son tus objetivos para el futuro cercano y no tan cercano?

-Me gustaría jugar los torneos del año que viene del Tour de Latinoamérica. Ya ni sé cómo se llama, pero me encantaría. Los primeros torneos que se juegan en Perú, en Córdoba, y todo lo que es la zona vecina nuestra. Creo que sería muy bueno jugar para agarrar un poco de ritmo. Sé que estoy muy fuera de juego y hace mucho que no compito. Si no me equivoco el año pasado jugué el último torneo de Latinoamérica en México y después tuve la lesión. Y si tengo que jugar la preclasificación del Abierto de la República el año próximo, la jugaré. La cancha donde se juega, la del Jockey, me fascina y la verdad que sería muy bueno jugar el Abierto de la República el próximo año.

andres-pigu-romero-1920-1.jpg

-¿Desde el 99 no jugabas acá o que no jugabas el Tour argentino?

-No, no, que no venía a Mendoza. Va, a jugar. En marzo estuve jugando en Mendoza Norte con amigos que juegan en San Luis. Me invitaron, me vine, jugué 9 hoyos, comí un asado, me quedé hasta el otro día y me fui. Pero a jugar no venía hace 25 años.

¿Y qué te acordabas del 99?

-Del hoyo 18, que tenía la laguna ahí a la derecha, era lo único que me acordaba. La verdad es que fue increíble volver y estaba desesperado por venir. Como dije, hace mucho que no venía y me encanta jugar en Argentina, cada vez que puedo lo hago. El TPG es un tour muy lindo, hay muchos amigos y hay mucho nivel también.