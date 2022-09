El mundo del atletismo está de luto: Shavez Hart fue asesinado a la salida de un boliche

►TE PUEDE INTERESAR: Carlos Alcaraz y Casper Ruud, con chances de ser número uno del mundo

Según los detalles, un grupo de hombres tuvieron un enfrentamiento en el estacionamiento del club nocturno cuando uno de ellos se fue de la escena y regresó minutos después con un arma. En ese momento abrió fuego y una de las balas impactó en el torso del deportista.

►TE PUEDE INTERESAR: Los Pumas recibieron un notición en pleno Rugby Championship

Pese a que Hart fue trasladado a la Clínica Marsh Harbour, a su llegada ya no estaba con vida. Los medios locales indicaron que el sospechoso fue arrestado y puesto bajo custodia mientras la investigación siga en curso.

Bahamian Olympic sprinter Shavez Hart has died| Cause of Death Explained| Rest in Peace Hart