Cuatro mendocinos destacados en el Mundial de Kickboxing de Alicate cosecharon siete medallas

kickboxing-victoria fabrizi-podio-mundial.jpg Una mujer entre los mendocinos destacados. Victoria Fabrizi fue doble medallista de oro en su primer mundial de kickboxing.

La presencia femenina dio la nota entre los mendocinos destacados

Quien sorprendió a propios y extraños fue la mendocina Victoria -Vicky- Fabrizi, que en su primera participación en una competencia internacional, resultó campeona mundial en las dos especialidades en que compitió (Low Kick y K1). "Comencé en 2015 con boxeo, en Mallorca (España). Arranqué mi estadía con las Artes Marciales de viaje", comenzó a relatar Vicky sobre su pasión.

"Gané 5 peleas en 1 día, 15 rounds planificados que terminaron siendo 13 y medio porque logré un KO en la primera. Y así empezó el camino que me condujo a levantar dos oros en las modalidades de K1 y Low Kick, siendo sorteada para pelear todas las llaves, por lo tanto la que más peleas hizo en cada una. Me detengo un minuto a pensar que esto no ha sido librado al azar, ni mucho menos suerte. La gente desconoce el detrás de escena, pero les cuento que yo me merezco estar en el número uno de esos podios porque trabajé para ser campeona", Victoria Fabrizi

Un largo camino para llegar al Mundial de Kickboxing

Luego agregó: "Compitiendo logré crecer en las artes marciales acá en Mendoza, en el gimnasio Huargos Gym, donde tuvo como maestro al doble campeón mundial Fernando Amaya. Luego tuve el honor de ser su colega, ya que comencé a dar clases yo también".

Sobre su clasificación a la cita ecuménica de este deporte de origen japonés, Fabrizi detalló: "Para llegar al mundial tuve que pelear un Regional, allí gané dos peleas, en total 8 rounds, y de ahí fui a la Copa Argentina, que fue una edición especial porque no hubo Panamericanos, y donde salí campeona en Low-Kick", y agregó: Así integré la selección argentina, los Hell Fighters, que se destacaron en este Mundial de Alicante". Victoria actualmente se ha radicado en España por cuestiones laborales.

"Quiero agradecer a mucha gente que nos ayudó para poder llegar a esta competencia mundial, entre ellos a la Subsecretaría de Deportes de Mendoza. Hubo que trabajar mucho para poder solventar los muchos gastos que significan participar a nivel internacional, pero valió la pena", cerró Vicky.