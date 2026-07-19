Los looks y la emoción de las mujeres de la Selección argentina en la final del Mundial

La mendocina Agustina Gandolfo usó sus redes sociales para comentar la "odisea" que tuvo que atravesar con sus hijos para poder llegar a Nueva York.

"Después de 3 horas de espera por tormenta", escribió la mendocina. Finalmente, cuando las condiciones climáticas mejoraron, el vuelo tuvo la autorización para despegar. Los problemas no terminaron allí, ya que en uno de los controles, la madre de Agustina fue detenida por la policía. "Otro tiempo arriba del avión porque mamá tiene el nombre de alguien buscado por la Interpol" reveló la joven.

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"Otra hora girando por el aire porque llegaba Trump y cerraron todos los aeropuertos cuando estábamos por aterrizar", compartió Gandolfo en otro posteo.

Camila Galante, pareja de Leandro Paredes, aprovechó las últimas 24 horas para pasear por la ciudad de Nueva York con sus hijos y familia.

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Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliaffico, mostró en sus historias de Instagram una imagen donde se la puede ver con un pantalón de jean customizado con el número 3 (el número que usa su pareja).