Ingresó Messi y en segundos anotó el 2 a 0 para la Selección Argentina contra Islandia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/matiasm_02/status/2064538660117061748&partner=&hide_thread=false GOL de Lionel Messi.



Argentina 2-0 Islandia. pic.twitter.com/eaFH9MybLO — Mati (@matiasm_02) June 10, 2026

El juego: primer tiempo

El equipo de Islandia se plantó a esperar a Argentina desde el inicio, y pronto mostró su estrategia de contragolpear. La primera jugada de peligro fue para ellos, donde Ellertsson tuvo la chance de abrir el marcador a los 3', cuando recibió un centro desde la izquierda, e ingresó solo por el segundo palo de Rulli, pero el remate se fue alto.

futbol-argentina-islandia-valentin barco-festejo (2) Todo el festejo de Valentín Barco que se aferra a la ilusión de ser titular en la Selección Argentina en la Copa Mundial de Fútbol 2026 pronto a iniciarse.

► GOL DE ARGENTINA: A los 7 minutos Valentín Barco abrió el marcador en una jugada que nació en un tiro libre, generó varios rebotes, y le quedó al ex Boca, que desde el borde del área le dio de volea y la clavó junto al palo derecho del arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigasTopFutbol/status/2064518368569278617&partner=&hide_thread=false Argentina 1-0 Islandia | Amistoso internacional



TREMENDO ZURDAZO DE VALENTÍN BARCO PARA ADELANTAR A LA ALBICELESTE pic.twitter.com/UNeQ9I6khx — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 10, 2026

Tras el gol argentino, el control de la albiceleste fue casi total y siguió con calma la búsqueda de la segunda conquista en este amistoso, haciendo rotar el bal´+on por todo el frente de ataque y buscando el desmarque sorpresivo de algún volante o delantero.

futbol-argentina-islandia-previa-himno (1) La formación inicial de la Selección Argentina cantando el himno nacional -esta vez sin "versión de Los Palmeras"-.

El control de los dirigidos por Scaloni fue menos profundo con el correr de los minutos, hasta que a los 40, una recuperación de Barco le permitió al Colo meter una pelota profunda a Nico Paz, que quedó frente al arquero. Con poco espacio para rematar sacó ventaja Olaffson, que conjuró una clara chance de gol.

Tres minutos después, Islandia tuvo su segunda oportunidad de gol. En una buena jugada colectiva, Jóhannesson remató fuerte desde media distancia, pero Rulli estuvo certero y se quedó con la pelota arrojándose al suelo y reteniendo.

El segundo tiempo

Antes del reinicio el encuentro, Scaloni dispuso cinco cambios, e ingresaron Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Cristian Romero, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Con el rival sin intenciones de arriesgarse en busca de la igualdad, la tónica del partido siguió igual, con dominio del campeón mundial, moviendo la pelota de un extremo a otro y atentos a un posible desequilibrio.

A los 57' un cabezazo en la media cancha habilitó la subida por derecha de Paz, que llegó hasta el área y asistió Lautaro Martínez, pero la pelota fue muy adelante del goleador del Inter, que se arrojó y no pudo conectar, estando solo frente al arco islandés.

Tres minutos después llegó una réplica de los nórdicos. Pared de los puntas Haraldsson y Oskarsson le permitió al primero rematar dentro del área grande, aunque desviado.

Argentina tuvo otra situación clara. A los 61' desborde de lautaro por derecha, centro para Mac Allister, que cacheteó de aire la pelota, cambiando de palo, pero el envió dio en el poste. Cinco minutos después, Lautaro, esta vez entrando por izquierda, remató cruzado y nuevamente el esférico dio en el poste.

► GOL DE ARGENTINA: MESSI DE PENAL: A los 68', tras la pausa de rehidratación , ingresó Lionel Messi, aclamado por el estadio colmado. En la primera que tocó, dejó caraa cara a Lautaro con el arquero, que chocó al argentino y el árbitro sancionó penal y gol de 10-

Una tormenta hizo peligrar la realización del amistoso internacional

La realización del partido estuvo en dudas por una intensa tormenta que anegó el campo de juego y partes del estadio. Sin embargo, el meteoro cesó a tiempo para que la organización pusiera en condiciones la cancha.

En las horas previas cayó una intensa lluvia sobre Auburn y el Servicio Meteorológico de Estados Unidos llegó a emitir una advertencia de inundaciones repentinas para el condado de Lee, zona donde se encuentra el estadio.

Las formaciones iniciales de la Selección Argentina e Islandia

Selección Argentina: Gerónimo Rulli; Facundo Medina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Agustín Giay; Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz; Giuliano Simeone, José Manuel López. DT: Lionel Scaloni

Selección de Islandia: Elías Rafn Ólafsson, Logi Tómasson, Daniel Leo Gretarsson, Hordur Magnusson, Victor Pálsson; Mikael Ellertsson, Andri Baldursson; Hakon Haraldsson, Ísak Jóhannesson, Albert Gudmundsson; Orri Óskarsson. DT: Arnar Gunnlaugsson