Este domingo la Selección argentina volvió a convocar a los hinchas de todo el país para recibir el aliento en la gran final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, donde enfrentó este domingo en Nueva Jersey a la Selección de España. Las avenidas San Martín y Arístides Villanueva fueron el epicentro de la concentración de fanáticos en Mendoza.
MUNDIAL 2026
Galería de imágenes: la pasión mundialista invadió Mendoza en la final Argentina-España
Los mendocinos le dieron aire de cancha a las calles céntricas para vivir el partido de la Selección argentina con España por la final del Mundial 2026
Uno de los principales nudos de reunión de hinchas mendocinos de la zona céntrica fue la avenida Arístides Villanueva, punto que funcionó en Capital como Fan Fest mundialista, con la instalación de pantallas gigantes y propuestas gastronómicas especiales.