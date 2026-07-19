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MUNDIAL 2026

Galería de imágenes: la pasión mundialista invadió Mendoza en la final Argentina-España

Los mendocinos le dieron aire de cancha a las calles céntricas para vivir el partido de la Selección argentina con España por la final del Mundial 2026

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Los hinchas mendocinos volvieron a realizar el ritual de ver a la Selección argentina en la final del Mundial 2026 contra España, en las calles céntricas.

Los hinchas mendocinos volvieron a realizar el ritual de ver a la Selección argentina en la final del Mundial 2026 contra España, en las calles céntricas.

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Este domingo la Selección argentina volvió a convocar a los hinchas de todo el país para recibir el aliento en la gran final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, donde enfrentó este domingo en Nueva Jersey a la Selección de España. Las avenidas San Martín y Arístides Villanueva fueron el epicentro de la concentración de fanáticos en Mendoza.

Uno de los principales nudos de reunión de hinchas mendocinos de la zona céntrica fue la avenida Arístides Villanueva, punto que funcionó en Capital como Fan Fest mundialista, con la instalación de pantallas gigantes y propuestas gastronómicas especiales.

La Galería: hinchas de la Selección argentina en la Arístides Villanueva

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

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Fotos: Cristian Lozano/Diario UNO

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