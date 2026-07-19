Este domingo la Selección argentina volvió a convocar a los hinchas de todo el país para recibir el aliento en la gran final de la Copa Mundial 2026, donde enfrenta este domingo en Nueva Jersey a la selección de España. Las avenidas San Martín y Arístides Villanueva son el epicentro de la concentración de fanáticos.
MUNDIAL 2026
Galería de imágenes: así se vive en Mendoza la final de la Selección argentina con España
Los mendocinos le dieron aire de cancha a las calles céntricas para vivir el partido de la Selección argentina con España por la final del Mundial 2026
Uno de los principales nudos de reunión de hinchas mendocinos del Gran Mendoza fue la Arístides, uno de los puntos que ha funcionado en Capital como Fan Fest mundialista, con la instalación de pantallas gigantes y propuestas gastronómicas especiales.